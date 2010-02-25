تکمیل فضاهای ورزشی مدارس مازندران 33 سال زمان می برد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، احمد فرهودی شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در جمع خبرنگاران افزود: ورزش ابزار تربیتی بوده که باید در مدارس توجه بیشتری بدان شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 33 سالن سقف کوتاه و 31 سالن سقف بلند در مدارس مازندران در آستانه بهره برداری قرار دارد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده مدارس استان در حال حاضر 6.5 سانتیمتر است، تصریح کرد: 22 سالن ورزشی سرپوشیده در مدارس استان در حال احداث داریم.

فرهودی با بیان اینکه سرانه فضاهای ورزشی مدارس استان با افتتاح سالن های در حال بهره برداری به 9.5 سانتی متر خواهد رسید، یادآور شد: با این اوصاف سرانه فضاهای ورزشی مدارس مازندران با استاندارد کشوری که 12 سانتی متر مربع بوده فاصله زیادی دارد.

وی تعداد سالن های مورد نیاز برای احداث در مدارس مازندران را 712 سالن ورزشی اعلام کرد و افزود: با روند اعتبارات قطره چکانی باید حداقل 30 سال صبر کرد تا به سرانه مطلوب فضای ورزشی در مدارس استان نائل آییم.

این مسئول پرورشی با اشاره به اینکه اولویت احداث سالن های ورزشی به دبیرستان های دخترانه و مدارس شهرها اختصاص خواهد یافت اظهار داشت: باید اعتبارات تخصیصی دولت برای اتمام پروژه های نیمه تمام ورزشی مدارس صورت گیرد.

فرهودی با بیان اینکه بسیاری از حیاط مدارس استان خاکی و آسفالته است افزود: مدارس جدید احداثی نیز باید دارای سالن های ورزشی باشند.

وی خواستار همکاری و مشارکت شهرداری ها و سازمان تربیت بدنی با آموزش و پرورش برای ارتقاء سرانه فضاهای ورزشی مدارس شد و گفت: راه و ترابری نیز باید مدارس را در آسفالت کردن حیاط فضاهای آموزشی یاری رسان باشد.

حسن علی شیری، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز با اشاره به تشکیل ستاد تسهیلات سفر آموزش و پرورش استان در سازمان اظهار داشت: در نوروز 88 توانستیم نسبت به اسکان 40 هزار فرهنگی کشور در 332 واحد آموزشی در دو هزار و 868 باب کلاس درس مبادرت کنیم.

وی با بیان اینکه تعداد 173 مدرسه جدید به مدارس اسکان فرهنگیان کشور در ایام نوروز در مازندران افزوده شده است، افزود: با این اوصاف فرهنگیان کشور می توانند در سه هزارو 331 باب کلاس درس مدارس مازندران در نوروز 89 اسکان یابند.

شیری با اعلام اینکه از محل مصوبات سفرهای استانی دولت مقدمات تجهیز کلاسهای آموزشی مدارس برای ایام نوروز فراهم شده است تصریح کرد: سازمان گردشگری توانسته نسبت به تجهیز 195 میلیون تومان وسایل رفاهی برای اسکان فرهنگیان در ایام نوروز در اختیار آموزش و پرورش استان قرار دهد.

وی اظهار امیدواری کرد که مدارس و فضاهای آموزشی مشمول طرح اسکان مازندران از بیستم اسفند ماه 88 آماده پذیرش فرهنگیان از اقصی نقاط کشور خواهد بود.

وی خواستار افزایش تسهیلات مورد نیاز از سوی استانداری به طرح های اسکان آموزش و پرورش در نوروز 89 شد.