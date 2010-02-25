اسم زلزله نفسها را بند می آورد/ لزوم نوسازی بافتهای فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد آئینی پیش از ظهر پنجشنبه در اولین کلاس اقدامات نوسازی، بهسازی و توانمند سازی بافتهای فرسوده شهری با حضور کارشناسان شهرسازی و معماری در محل تالار ابن سینا کرج، افزود: بافت های فرسوده حق زندگی سالم را از شهروندان ایرانی سلب کرده است که باید برای کاهش و حذف آن از چرخه زندگی شهرنشینی چاره اندیشی کرد.

وی دفاتر خدمات محله ای نوسازی را حلقه مفقوده نوسازی بافتهای فرسوده ارزیابی کرد و بیان داشت: ساکنان بافتهای فرسوده، رکن اصلی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده قلمداد می شوند که باید از طریق راه اندازی دفاتر خدمات محله ای نوسازی نسبت به ترمیم افکار عمومی در این خصوص اقدام کرد.

آئینی از کارشناسان شهرسازی و نیز اصحاب رسانه به عنوان سفیران نوسازی بافتهای فرسوده یاد کرد و ادامه داد: سیستم بانکی، شهرداری ها، ساکنان بافت های فرسوده، سرمایه گذاران بخش خصوصی و انبوه سازان عواملی هستند که با مدیریت، نظارت و کنترل دولت می توانند قطار بافت های فرسوده را به ایستگاه آخر برسانند.

شرکت های عمران و مسکن سازان به دنبال کسب درآمد نیستند

وی با تاکید بر اینکه شرکتهای عمران و مسکن سازان به هیچ وجه دنبال کسب درآمد نیستند، بیان داشت: ارائه خدمات، مشاوره های کارشناسی، معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات مالی به بانک های عامل و در سطحی بالاتر هدایت و مدیریت فرایند نوسازی بافت های فرسوده در استان ها و کلانشهرها بر عهده شرکت های عمران و مسکن سازان است که به هیچ وجه به دنبال منافع مالی نیستند.

وی تنها راه تسریع در بهسازی بافت های فرسوده را مشارکت مردمی و اتصال به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و متخصصان مرتبط با بافتهای فرسوده دانست و گفت: دولت و شهرداری ها باید در لوایح خود درتلاش برای ایجاد بستری برای تسهیل ورود بخش خصوصی برای احیاء این بافت ها باشد.

آئینی با اشاره به سیاست دولت مبنی بر سوق دادن ساخت مسکن مهر در بافت های فرسوده، اضافه کرد: بافت‌های فرسوده می‌توانند طرح مسکن مهر را تسریع کنند و در جاهایی که کمبود زمین و همچنین امکان خدمات دهی مناسب نیست این مناطق برای طرح مسکن مهر مفید هستند.

وی افزود: ساخت مسکن مهر در محدوده بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی به لحاظ وجود امور زیر بنایی اولیه برای دولت مقرون به صرفه است.

استرآباد همدان موفق در نوسازی بافتهای فرسوده

این مسئول، استر آباد همدان را یکی از شهرهای موفق کشور در امر نوسازی بافت های فرسوده و نیز ساخت مسکن مهر یاد کرد و ادامه داد: باید از گسترش بی رویه شهرها جلوگیری کرد و با در نظر گرفتن تراکم های عادلانه، گسترش را در محدوده فعلی شهرها دنبال کرد.

وی با انتقاد از طرح تفضیلی کرج و اشکالات وارد بر آن بیان داشت: تراکم های در نظر گرفته شده به هیچوجه واقعی نیست و باید برای اصلاح آن چاره نشینی کرد.

این کلاس آموزشی با همکاری شرکت عمران و مسکن سازان شهرستان کرج و نیز شهرداری کرج به مدت چهار ساعت در تالار ابن سینا برگزار شد و طی آن کارشناسان، مدیران و معاونین شهرداری های شهرستان کرج به بیان نقطه نظرات خویش در خصوص تسریع نوسازی بافت های فرسوده شهری و چالش های آن در زندگی شهرنشینی پرداختند.