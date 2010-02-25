شهرداری کرج برای بافتهای فرسوده پروانه ساخت رایگان صادر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقازاده پیش از ظهر پنج شنبه در اولین نشست کمیته نوسازی، بهسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده شهر کرج که در محل شرکت عمران و مسکن سازان برگزار شد، افزود: کرج فرصتهای طلایی زیادی را از دست داده است و امروز، دیگر مجالی برای فرصت سوزی نداریم.

وی با بیان اینکه تعامل و هم اندیشی باید به کارگروهی و اجرایی تبدیل شود، ادامه داد: هر چند آمارهای رسمی میزان بافت های فرسوده شهر کرج را680 هکتار اعلام می کند اما معتقدم مساحت واقعی بافت های فرسوده شهر کرج دو برابر این میزان است.

شهردار کرج با اشاره به افزایش دو برابری حجم شهر کرج در طول سه سال گذشته، بیان داشت: این کلانشهر هنوز از معضل ساخت و سازهای بی رویه، بی کیفیت و گاهی غیر مجاز رنج می برد که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود.

آقازاده از ساختمان هایی سخن گفت که بعد از گذشت یک دهه فرسوده شده اند و ادامه داد: واقعیت این است که شهرداری به تنهایی از پسِ نوسازی این میزان بافت فرسوده برنمی آید و به همکاری بیشتر دولت نیازمندیم.

انتصاب جدید برای نوسازی بافت های فرسوده شهر کرج

شهردار کلانشهر کرج جعفری مدیر اجرایی طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج را به سمت نمایندگی شهردار در بحث نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده منصوب کرد و گفت: بافت های فرسوده کرج پراکنده، خطر آفرین و مسئله ساز است که این فرسودگی در مناطقی چون کلاک، حصارک بالا و پایین، اسلام آباد و ... نمود بیشتری دارد.

وی از واگذاری بخشی از اراضی اسلام آباد به شرکت عمران و مسکن سازان خبر داد و اظهار داشت: این منطقه از مشکلات فرهنگی و اجتماعی بسیاری رنج می برد که امیدواریم با همکاری دولت، نوسازی و آبادانی اسلام آباد شتاب بیشتری به خود گیرد.

شهردار کرج با تاکید بر رشد ساخت و سازهای مردمی در محدوده بافت های فرسوده و نیز ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی و انبوه سازان برای فعالیت اقتصادی در این مناطق، صدور پروانه رایگان ساخت، در نظر گرفتن اضافه تراکم و تخفیف های مالیاتی را بخشی از مشوق هایی دانست که می توان جهت تشویق متقاضیان به کار گرفت.

وی اذعان کرد: باید نظر ساکنان بافت های فرسوده را برای نوسازی و نیز تجمیع املاک با یکدیگر جلب کرد تا بخش اعظم نوسازی و بهسازی توسط شهروندان صورت پذیرد.

آقازاده با اشاره به تشکیل شرکت عمران و مسکن سازان در کلانشهر کرج عنوان کرد: دولت حق دارد منابع خود را از مجاری خودش هزینه کند و شهرداری کرج نیز آمادگی هرگونه همکاری با این مجموعه است.