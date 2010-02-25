42 هزار رشته دام غیرمجاز ماهی در مازندران کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، حسن حبیب نژاد صبح پنج شنبه در جلسه کارگروه شیلاتی استان افزود: در همین راستا در این مدت نیروهای این یگان موفق شدند یک دستگاه جی پی اس، یک دستگاه موبایل، بیست و یک دستگاه انواع موتور قایق دریایی، بیست فروند بدنه قایق ، 60 عدد لنگر را کشف و به همراه 50 نفر متهم بعد از طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی کنند.

وی اظهار داشت: انجام 35 عملیات مشترک یگان با نیروی انظامی، بیش از هزار و 800 مرحله سرکشی از صید گاه ها و پره، بیش از 250 مرحله بازرسی از رستوران ها ، بازار ماهی فروشان و ایست و بازرسی، بیش از چهار هزار و 300 ساعت گشت های ساحلی و دریایی ازجمله اقدامات نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان مازندران در ماه های اخیر بوده است.

مدیرکل شیلات مازندران بیان داشت: حفظ و حراست از منابع و ذخایر ارزشمند آبزیان دریای خزر و نگهداری آن برای نسل های آینده از جمله سیاست های شیلات ایران است.

حبیب نژاد افزود: در این راستا یگان حفاظت منابع آبزیان استان تلاش های شبانه روزی را در محدوده ماموریتی خود در استان دارد.

وی عنوان کرد: بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان جمهوری اسلامی صید و بهره برداری منابع آبزیان در محدوده آب های دریایی در انحصار دولت بوده و باید با اجازه دولت صورت گیرد.