میزان تلفات برق در غرب مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، نورالله دهبندی صبح پنجشنبه در جلسه بهینه سازی مصرف انرژی در نوشهر افزود: میزان تلفات برق در 10 ماه سال گذشته 18.2 درصد بود که در سال جاری به 16.5 درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: در بخش مدیریت مصرف نیز اقداماتی در بخش های فنی و بهره برداری ، اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: مقایسه پیک همزمان سالهای 87 حدود 392 مگاوات بود که در سال جاری به 378 مگاوات رسیده که نشان از موفقیت این شرکت در اجرای پروژه ها دارد.

دهبندی با اشاره به وجود مناطق صعب العبور و کوهستانی در غرب مازندران و عدم برخورداری از راه دسترسی مناسب گفت: برق رسانی به روستاهای بدون برق در ارتفاعات منطقه نشان از توانمندی صنعت برق در منطقه دارد.

غرب مازندران بیش از 340 هزار مشترک برق دارد.