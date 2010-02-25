به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار ظریف منش در همایش نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف با اشاره به نامگذاری سال گذشته به دهه پیشرفت و عدالت از سوی مقام معظم رهبری افزود: یکی از ضروری ترین مباحث در دهه پیشرفت و عدالت بحث الگوی مصرف است که هم از نظر عقل و هم از نظر علم اقتصاد و نیز از جهت آینده سازی و آینده نگری لازم به نظر می رسد که باید در همه عرصه ها و برنامه ها آن را جاری و ساری کرد.

وی ادامه داد: ما قطعاً باید حرکتی به سوی نقاط استراتژیک در فرهنگ سازی و سیاست گذاری داشته باشیم که انتخاب خانواده به عنوان مرجع استراتژیک یک کار هوشمندانه است چرا که بازیگر اصلی این صحنه خانواده ها هستند و خانواده یکی از شاخص ترین و مهمترین عوامل جامع پذیری در جوامع بشری هستند.

سردار ظریف منش در پایان به برگزاری همایش اصلاح الگوی مصرف در نیروهای مسلح در چند روز آینده اشاره و تصریح کرد: همایش نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف و همایش اصلاح الگوی مصرف در نیروهای مسلح دو همایشی است که دانشگاه امام حسین(ع) در رابطه با تحقق رهنمودهای حکیمانه و تدابیر فرمانده معظم کل قوا این دو حرکت را پیش بینی کرده اند و همه ما نیز بر این باوریم که انجام چنین کارهایی بدون اندیشه ورزی، تلاش و استفاده از اندیشمندان انجام پذیر نیست.

در بخش دیگری از این همایش رئیس مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه امام حسین(ع) گفت: همایش نقش خانواده و اصلاح الگوی مصرف متعاقب تذکر ولایی مقام معظم رهبری در خصوص توجه ویژه همه دستگاهها و آحاد مردم به موضوع مهم و اساسی مصرف، کنترل و مدیریت مدبرانه و هوشمندانه در مصرف با محوریت خانواده توسط مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه امام حسین(ع) برگزار شد.

دکتر شبابی با اشاره به روند کار دبیرخانه در این همایش تصریح کرد: این همایش کار خود را با تشکیل دبیرخانه همایش و تعیین اعضا هیئت عملی واجرایی شروع کرد. درهمین راستا مقالاتی در محورهای مربوط به نقش خانواده و فرهنگ در اصلاح الگوی مصرف، نقش خانواده و اقتصاد در اصلاح الگوی مصرف، نقش مدیریت ، خانواده و مذهب در اصلاح الگوی مصرف، خانواده اقتصاد واصلاح الگوی مصرف، خانواده و عوامل اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف را فراخوان کردیم که با استقبال خوب اساتید، محققین و دانشجویان مواجه شدیم که بیش از 120 مقاله به دبیرخانه همایش رسید حدود 85 درصد مقاله منتخب و 12 درصد مقاله برگزیده داشتیم.

دبیر همایش نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف ادامه داد: از بین مقالات برگزیده در محورهای فرهنگی 15 عنوان، مذهبی 22 عنوان، آموزش 14 عنوان، رسانه 11 عنوان، اجتماعی 8 عنوان، مدیریت و اقتصاد 15 عنوان و سلامت 3 عنوان مورد پذیرش قرار گرفت که مسیر تایید و تصویب آن توسط کمیته علمی و ارزیابی ها از دانشگاه های مختلف کشور و در راس آن دانشگاه جامع امام حسین(ع) صورت گرفت.

وی به لزوم برگزاری این قبیل همایشها اشاره کرد و گفت: وقتی موضوعی یک وظیفه و رسالت ملی تلقی می شود هر دستگاهی به فراخور مسئولیتی که دارد موظف است که آن موضوع را بررسی عمیق و نقد علمی کند از آنجایی که ما به عنوان یک نهاد مسئول وظایفی را به روش داریم، این را وظیفه خود دانستیم تا مسایل زنان و خانواده را از نظر عملی کنیم.

گفتنی است در این همایش خانم مریم مجتهد زاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده حضور داشتند و همچنین سردار سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا سخنرانی کردند.

مراسم پایانی این همایش با تقدیر از برگزیدگان مقالات به پایان رسید.

