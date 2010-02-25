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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۱

سردار ظریف منش خبر داد:

برگزاری همایش اصلاح الگوی مصرف در نیروهای مسلح در چند روز آینده

برگزاری همایش اصلاح الگوی مصرف در نیروهای مسلح در چند روز آینده

همایش بررسی نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف دیروز به همت مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار ظریف منش در همایش نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف با اشاره به نامگذاری سال گذشته به دهه پیشرفت و عدالت از سوی مقام معظم رهبری افزود: یکی از ضروری ترین مباحث در دهه پیشرفت و عدالت بحث الگوی مصرف است که هم از نظر عقل و هم از نظر علم اقتصاد و نیز از جهت آینده سازی و آینده نگری لازم به نظر می رسد که باید در همه عرصه ها و برنامه ها آن را جاری و ساری کرد.

وی ادامه داد: ما قطعاً باید حرکتی به سوی نقاط استراتژیک در فرهنگ سازی و سیاست گذاری داشته باشیم که انتخاب خانواده به عنوان مرجع استراتژیک یک کار هوشمندانه است چرا که بازیگر اصلی این صحنه خانواده ها هستند و خانواده یکی از شاخص ترین و مهمترین عوامل جامع پذیری در جوامع بشری هستند.

سردار ظریف منش در پایان به برگزاری همایش اصلاح الگوی مصرف در نیروهای مسلح در چند روز آینده اشاره و تصریح کرد: همایش نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف و همایش اصلاح الگوی مصرف در نیروهای مسلح دو همایشی است که دانشگاه امام حسین(ع) در رابطه با تحقق رهنمودهای حکیمانه و تدابیر فرمانده معظم کل قوا این دو حرکت را پیش بینی کرده اند و همه ما نیز بر این باوریم که انجام چنین کارهایی بدون اندیشه ورزی، تلاش و استفاده از اندیشمندان انجام پذیر نیست.

در بخش دیگری از این همایش رئیس مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه امام حسین(ع) گفت: همایش نقش خانواده و اصلاح الگوی مصرف متعاقب تذکر ولایی مقام معظم رهبری در خصوص توجه ویژه همه دستگاهها و آحاد مردم به موضوع مهم و  اساسی مصرف، کنترل و مدیریت مدبرانه و هوشمندانه در مصرف با محوریت خانواده توسط مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه امام حسین(ع) برگزار شد.

دکتر شبابی با اشاره به روند کار دبیرخانه در این همایش تصریح کرد: این همایش کار خود را با تشکیل دبیرخانه همایش و تعیین اعضا هیئت عملی واجرایی شروع کرد. درهمین راستا مقالاتی در محورهای مربوط به نقش خانواده و فرهنگ در اصلاح الگوی مصرف، نقش خانواده و اقتصاد در اصلاح الگوی مصرف، نقش مدیریت ، خانواده و مذهب در اصلاح الگوی مصرف، خانواده اقتصاد واصلاح الگوی مصرف، خانواده و عوامل اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف را فراخوان کردیم که با استقبال خوب اساتید، محققین و دانشجویان مواجه شدیم که بیش از 120 مقاله به دبیرخانه همایش رسید حدود 85 درصد مقاله منتخب و 12 درصد مقاله برگزیده داشتیم.

دبیر همایش نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف ادامه داد: از بین مقالات برگزیده در محورهای فرهنگی 15 عنوان، مذهبی 22 عنوان، آموزش 14 عنوان، رسانه 11 عنوان، اجتماعی 8 عنوان، مدیریت و اقتصاد 15 عنوان و سلامت 3 عنوان مورد پذیرش قرار گرفت که مسیر تایید و تصویب آن توسط کمیته علمی و ارزیابی ها از دانشگاه های مختلف کشور و در راس آن دانشگاه جامع امام حسین(ع) صورت گرفت.

وی به لزوم برگزاری این قبیل همایشها اشاره کرد و گفت: وقتی موضوعی یک وظیفه و رسالت ملی تلقی می شود هر دستگاهی به فراخور مسئولیتی که دارد موظف است که آن موضوع را بررسی عمیق و نقد علمی کند از آنجایی که ما به عنوان یک نهاد مسئول وظایفی را به روش داریم، این را وظیفه خود دانستیم تا مسایل زنان و خانواده را از نظر عملی کنیم.

گفتنی است در این همایش خانم مریم مجتهد زاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده حضور داشتند و همچنین سردار سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا سخنرانی کردند.

مراسم پایانی این همایش با تقدیر از برگزیدگان مقالات به پایان رسید.

کد مطلب 1040959

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