به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و در پایان نخستین روز از رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در تهران و در پایان چهار ماده از مواد هفتگانه هادی سپهرزاد و عبدالجلیل توماج هر دو نماینده کشورمان با کسب رکوردهای بالاتری نسبت به حریفان خود در صدر جدول امتیازی این ماده قرار گرفتند.

رقابت‌های عصر روز گذشته در ماده هفتگانه در مواد 60 متر، پرش طول، پرش ارتفاع و پرتاب وزنه دنبال شد که تا این زمان هادی سپهرزاد دارنده مدال نقره رقابت‌های قهرمانی دوومیدانی آسیا در گوانگژو با کسب 3219 امتیاز در صدر جدول امتیازی قرار دارد و در آستانه کسب مدال طلای این رقابت‌هاست. در این رده بندی عبدالجلیل توماج دیگر ورزشکار کشورمان با 2958 امتیاز دوم و نماینده هند با 2881 امتیاز سوم است. سعید کولیوند سومین نماینده ایران در ماده هفتگانه نیز با 2783 امتیاز چهارم است.

در فینال ماده پرش طول هر دو نماینده کشورمان از کسب مدال بازماندند. روزبه اسدی بخش با رکورد 7 متر و 53 سانتیمتر و تنها با اختلاف سه سانتیمتر نسبت به نفر سوم به مقام چهارم رسید. بهروز سیستانی پور نیز با پرشی به طول 7 متر و 14 سانتیمتر هشتم شد. در این ماده نمایندگان ژاپن، چین و هند به ترتیب مدال‌های طلا، نقره و برنز را کسب کردند.

در دور مقدماتی ماده دوی 800 متر نیز دوومیدانی کاران در دو گروه به رقابت پرداختند که در عین ناباوری سجاد مرادی شانس اول کسب مدال طلای این ماده از خط خارج شد و از ادامه مسابقات انصراف داد. در گروه دوم دور مقدماتی این رشته نیز رضا آریانیک از ایران دوم شد و راهی مرحله فینال شد تا عصر امروز به مصاف حریفان آسیایی خود برود.

در دوی 60 متر رضا قاسمی از ایران با رکورد 6 ثانیه و 66 صدم ثانیه ضمن شکستن رکورد ایران به رکورد ورودی مسابقات جهانی نیز دست یافت و مدال نقره این ماده را نیز از آن خود کرد. تاکنون سجاد مرادی در دوی 800 متر و امین نیک فر در پرتاب وزنه با کسب مدال طلای بازیهای داخل سالن آسیا در ویتنام موفق به کسب ورودی مسابقات جهانی قطر شده‌اند.

دوومیدانی کاران کشورمان در پایان روز نخست رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در تهران موفق به کسب چهار مدال شامل یک مدال طلا (لیلا رجبی - پرتاب وزنه زنان)، یک نشان نقره (رضا قاسمی - دوی 60 متر) و دو نشان برنز (محمد خزایی و محبوبه غیور در دوی سه هزار متر مردان و زنان) شدند.

چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در 13 ماده مردان و 13 ماده زنان با حضور بیش از 300 دونده از 27 کشور آسیایی از پنجم تا هفتم اسفندماه برای دومین بار در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.