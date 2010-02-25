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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

در دیدارهای معوقه لیگ ایتالیا/

فاصله میلان با صدرجدول به چهار امتیاز رسید/ اودینزه از سد کالیاری گذشت

فاصله میلان با صدرجدول به چهار امتیاز رسید/ اودینزه از سد کالیاری گذشت

تیم فوتبال میلان با برتری مقابل فیورنتینا در دیداری معوقه از هفته هفدهم مسابقات سری آ باشگاه‌های ایتالیا، فاصله خود با اینتر، صدرنشین جدول رده بندی این مسابقات را به چهار امتیاز رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبی که تیم اینتر در ورزشگاه جوزپه مه آتزا شهر میلان به مصاف چلسی رفته بود تا برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا تلاش کند، تیم میلان نیز در دیداری معوقه از هفته هفدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا در ورزشگاه آرتیمو فرانکی شهر فلورانس برابر فیورنتینا صف آرایی کرد.

این بازی که در حضور بیش از 38 هزار تماشاگر برگزار شد در پایان به برتری 2 بریک تیم میلان انجامید و باعث صعود این تیم 51 امتیازی به رده دوم جدول شد. برای میلان در این دیدار خارج از خانه کلاس یان هانتلار (81) و الکساندر پاتو (90) گلزنی کردند و تک گل فیورنتینا را نیز آلبرتو جیلاردینو در دقیقه 15 وارد دروازه تیم سابق خود کرد. میلان با 51 امتیاز در فاصله 4 امتیازی اینتر صدرنشین قرار دارد، فیورنتینا نیز با تحمل شکست در دیدار شب گذشته با 34 امتیاز همچنان در رده دهم جدول باقی ماند.

دیشب در همین چارچوب تیم اودینزه با نتیجه 2 بریک مقابل کالیاری به پیروزی رسید و با 27 امتیاز به رده پانزدهم جدول صعود کرد.

جدول رده بندی مسابقات سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:
1- اینتر 55 امتیاز
2- میلان 51 امتیاز
3- رم 50 امتیاز
4- یوونتوس 41 امتیاز
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18- لیورنو 23 امتیاز
19- آتلانتا 21 امتیاز
20- سیه‌نا 17 امتیاز

کد مطلب 1040962

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