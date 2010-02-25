می توانستیم با پنج گل پیروز شویم / بدشانس بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه شب بازی دو تیم الشباب عربستان و سپاهان ایران در شهر ریاض به نتیجه تساوی یک بر یک انجامید. سیدجلال حسینی، مدافع پیش تاخته سپاهان گل اول بازی را با ضربه سر در دقیقه 13 به ثمر رساند تا نیمه اول با برتری میهمان به پایان برسد اما فیصل السلطان در دقیقه 70 بازی را به تساوی کشاند. با این نتیجه سپاهان تنها تیم ایرانی شد که در روز اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان با پیروزی کار خود را به پایان نرساند.

امیر قلعه نویی پس از دیدار برابر الشباب عربستان گفت: این بازی یکی از بهترین دیدارهای روز اول لیگ قهرمانان آسیا بود و بازیکنان هر دو تیم با توانایی بالایی بارها صاحب موقعیت گلزنی شدند. سپاهان در این دیدار یک تیم کاملا فنی بود و تماشاگران و بینندگان این دیدار از یک مسابقه زیبا لذت بردند.

وی در ادامه افزود: ما باید این دیدار را پنج بر یک می بردیم. اما در استفاده از موقعیت‌ها و ضربات آخر دچار بدشانسی محض شدیم تا نتوانیم پیروز از میدان خارج شویم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطر نشان کرد: اهداف و دستورات ما در میدان توسط بازیکنان به خوبی به اجرا در آمد فقط بدشانسی‌های مکرر اجازه نداد تا با گل‌های زیاد الشباب را در ریاض مغلوب کنیم. از نتیجه بدست آمده راضی نیستم و قطعا الشبابی‌ها بابت اقبال بلندشان از این نتیجه رضایت دارند.

قلعه نویی از عملکرد بازیکنانش در دیدار برابر الشباب ابراز رضایت کرد و افزود: جدا از نتیجه بدست آمده از نمایش بازیکنانم راضی هستم و مطمئنم که در دیدارهای آتی می توانیم موفق شویم. از حالا نیز تمرکزمان را بر روی دیدار با العین در دومین رقابت آسیایی مان می گذاریم.

وی در خصوص ناکامی مهاجمان سپاهان در گشودن دروازه تیم الشباب گفت: من همیشه به بازیکنانم تاکید کرده‌ام که در زدن ضربات آخر دقت زیادی داشته باشند. اگر آنها حرفم را گوش داده بودند ما حداقل با پنج گل بازی را برده بودیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در خاتمه تصریح کرد: درفوتبال اگر گل نزنی، گل می خوری و این چیزی بود که در دیدار با الشباب برای ما اتفاق افتاد.

سپاهانی‌ها در دیدار با الشباب بارها موقعیت مسلم گلزنی را از دست دادند که ابراهیم توره سهمش بیشتر از سایرین بود.

در دیدار دیگر همین گروه العین امارات یک بر صفر مغلوب پاختاکور ازبکستان شد. پیش از این تیم‌های ایرانی استقلال، مس و ذوب آهن حریفان خود را شکست داده بودند.