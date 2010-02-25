اعلام محدودیتهای ترافیکی پایان هفته در جاده های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس راه کشور، آمد و شد موتورسیکلت در ایام تعطیلات از روز پنج شنبه تا ساعت 24 روز جمعه از محور کندوان، کرج، چالوس، محور هراز، محور فیروزکوه، محور قزوین به رشت، محور ساوه -همدان و محور تهران - سمنان- مشهد و برعکس ممنوع است.

همچنین در محور کرج - چالوس، رفت و آمد انواع تریلر و کامیون ممنوع بوده، و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 تا 23 روز جمعه از کرج به سمت مرزن آباد نیز امکان پذیر نیست.

انواع وسایل نقلیه از ساعت17 تا ساعت 22 از بالای مرزن آباد (دزدین، کیلومتر 15) به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

بر اساس این گزارش، آمد و شد تمامی تریلرها از محور هراز همچنان ممنوع بوده و از ساعت 12 تا 23 روز پنجشنبه و از ساعت پنج تا 23 روز جمعه آمد و شد تمامی کامیون ها به استثنای کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور هراز ممنوع است.

در محور دماوند، آمد و شد تمامی تریلرها به استثنای تریلرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت شش تا 23 روز جمعه از تهران به قایم شهر و برعکس ممنوع است.

در محور ساوه - همدان، آمد و شد تریلرها و کامیونها به استثنای تریلرها و کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا 23 روز پنحشنبه و از ساعت هفت تا 23 روزجمعه از ساوه به همدان، از ساوه تا دوراهی قزوین به همدان، و برعکس ممنوع است.

در محور قزوین - رشت، از ساعت 12 تا 23 روز جمعه تمامی تریلرها و کامیونها به استثنای تریلرها و کامیونها به استثنای تریلرها و کامیون های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از محور رشت، قزوین و برعکس ممنوع است.

همچنین از ساعت 16 تا 20 روز پنجشنبه و جمعه، آمد و شد همه تریلرها و کامیونها به استثنای تریلرها و کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور زاهدان - زابل و برعکس ممنوع است.

بر اساس این گزارش، هر گونه تغییر در کاهش و یا افزایش ساعات محدودیت با کسب مجوز از پلیس راه نیروی انتظامی انجام می شود.