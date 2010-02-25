مرکز MRI باید در خوی ایجاد شود

ه گزارش خبرنگار مهر در خوی، غلامحسین عماری صبح پنجشنبه در جریان بازدید از طرح های شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوی با بیان اینکه مرکز MRI یکی از نیازهای ضروری خوی است، همچنین خواستار راه اندازی مرکز طب کار و معاینات بهداشت رانندگان به عنوان اولویت برنامه های سال آینده بخش بهداشت ودرمان خوی شد.

وی ضمن تاکید برضرورت تجهیز بیمارستانهای شهرستان خوی و نوسازی امکانات پزشکی ودرمانی بیان داشت: هم اکنون 14 طرح عمرانی ، توسعه فضاهای درمانی وبهداشتی درخوی آماده بهره برداری است.

فرماندار خوی راه اندازی مرکز ICU بیمارستان قمربنی هاشم، مرکز ایزوله تنفسی بیمارستان شهید مدنی در مجموع با 30 تخت و احداث 12 خانه بهداشت روستایی این طرح ها را شامل می شود که در هفته سلامت و پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

عماری اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح ها را بالغ بر 9 میلیارد ریال دانست و خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح ها 900 مترمربع بر مجموع فضاهای درمانی وبهداشتی خوی اضافه می شود.