چهارمین دوره تور دوچرخه سواری تفتان آغاز شد / حذف تور تفتان از فهرست مسابقات بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، نماینده فدراسیون دوچرخه سواری کشور در برگزاری این تور اظهار داشت: تور دوچرخه سواری تفتان که تنها تور دوچرخه سواری آسیا در رده سنی امید محسوب می شود این بار در غیاب تیمهای خارجی و با شرکت 10 تیم باشگاهی کشور در چهار مرحله برگزار می شود .

اسد هاشم وند افزود: تیمهای شهر جدید رامشار و راه و ترابری از سیستان و بلوچستان، زنجان، پتروشیمی تبریزی، نوسازی مدارس یاسوج، شهر سالم مشهد، شهرک صنعتی همدان، مس کرمان، شهرداری مهریز یزد و نیروی زمینی 10 تیم حاضر در این مسابقات هستند که تا هشتم اسفند ماه جاری به رقابت با یکدیگر می پردازند.

وی اضافه کرد: دوچرخه سواران در اولین روز در مسابقه پرولوگ رقابت کردند و این رقابتها پنج شنبه در رشته کریتویوم، جمعه در استقامت 140 کیلومتر و در مسیر زاهدان – میرجاوه و شنبه در استقامت 160کیلومتر در مسیر زاهدان – سه راهی دشتک پیگیری می شود .

هاشم وند همچنین با اشاره به حذف تور تفتان از فهرست بین المللی تصریح کرد: حضور تیمهای خارجی در استان و رقابت رکابزن در سطح بین المللی شور و اشتیاق خاصی را بین مردم سیستان و بلوچستان ایجاد کرده بود و علاوه بر آن برای توسعه ورزش در این استان عامل مهمی بود که امیدواریم دست اندرکاران استان توجه بیشتری به این تور داشته باشند.

نماینده فدراسیون دوچرخه سواری کشور برگزاری دوره های گذشته تور تفتان را در شهرهای فاقد امکانات از عوامل حذف این تور از سطح بین المللی عنوان کرد و افزود: در سال آینده که قرار است تور تفتان به صورت بین المللی برگزار شود تنها شهرهای زاهدان و چابهار که امکانات بهتری دارند بعنوان محل برگزاری تعیین خواهند شد .