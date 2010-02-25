ترجمه کتابهای کلامی شیعی به زبانهای دیگر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی اکبر صادقی رشاد شامگاه چهارشنبه در مراسم رونمایی از دانشنامه کلام اسلامی اظهار داشت: با وجود اینکه امروز برخی عناصر شبهه افکن از پایگاه فلسفه دین، ملحدانه با ظاهری اسلامی به عقاید می‌تازند ما به درستی هنوز به فلسفه دین نپرداختیم.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه علم کلام همانند سایر علوم دینی از جایگاه رفیعی برخوردار است، تصریح کرد: کلام به دو معنا قابل تفسیر است؛ اول علم کلام، دوم به مثابه رویکرد کلامی نسبت به سایر علوم.



حجت‌الاسلام رشاد اضافه کرد: در دیدگاه دوم، رسالت اصلی حوزه رسالت کلامی است، در این صورت فقه و تاریخ و... هم دیدگاه کلامی پیدا می‌کنند.



رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه در مورد تاریخ کلام تاکنون اثر شایسته‌ای منتشر نشده است، گفت: برای تبارشناسی و... کلام شیعی به بحث در تاریخ کلام نیازمندیم.



وی خاطرنشان کرد: مبلغین برای برملاکردن امتیازات کلام شیعی و اینکه متهم نشویم که شیعه از معتزله جدا شده است، باید به کنکاش در تاریخ کلان شیعه بپردازند.



رشاد گفت: این کنکاش تنها نباید نقلی باشد، بلکه باید تحلیلی باشد.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تاریخ فلسفه کلام اسلامی، تاسیس و توسعه فلسفه معرفت دینی، نوسازی کلام اسلامی، تفسیر آیات العقائد و توسعه رشته‌های تخصصی کلامی از جمله مواردی است که باید به آنها بیشتر پرداخته شود.



حجت‌الاسلام رشاد اضافه کرد: در سیاست و اخلاق باید به مبنای کلامی برگردیم.



رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد ترجمه کتاب‌های کلامی گفت: امروز ترجمه‌های زیادی از کتاب‌های کلامی غرب در کشور انجام می‌گیرد و باید در این راستا مرکز متولی ترجمه کتاب‌های کلامی شیعه به سایر زبان‌های دنیا ایجاد شود تا این رویه به یک رویه دو سویه تبدیل شود.