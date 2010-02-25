شکست اوباما در نزدیک شدن به آمریکای لاتین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "استاندارد" در مطلبی در این باره به نشست سران آمریکای لاتین در مکزیک اشاره کرد و نوشت : در پایان این نشست شرکت کنندگان در این باره با هم توافق داشتند که هماهنگی های منطقه ای البته بدون آمریکا باید در پیش گرفته شود.

در همین راستا روز گذشته رئیس جمهوری مکزیک "فیلیپ کالدرون" که یکی از متحدان واشنگتن به شمار می رفت اعلام کرد که ما تصمیم گرفته ایم جامعه دولتهای کارائیب و آمریکای لاتین را به عنوان یک مجمع منطقه ای مستقل اعلام کنیم.

وی همچنین افزود: این طرح جدید باید توافقهای سیاسی را آسانتر کرده و از پیشرفتهای پایدار حمایت کند. رئیس جمهوری برزیل نیز از یک تصمیم مهم تاریخی سخن گفت.

استاندارد در بخش دیگری از این مطلب نوشت : اگر چه مشاور آمریکای لاتین رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن مخالفتی با ابتکار عملهایی از جمله تشکیل اتحادیه جدید در این منطقه ندارد، اما این تصمیم شکستی برای اوباما محسوب می شود که سال گذشته یک دوران جدید در روابط با آمریکای لاتین را وعده داده بود.

موضع متزلزل واشنگتن در کودتای هندوراس و تاسیس پایگاههای نظامی در کلمبیا بر خلاف خواست همسایگان این کشور روابط واشنگتن با آمریکای لاتین را به شدت تیره و تار کرده است. نتیجه نشست مکزیک، بیگانگی روزافزون آمریکا با آمریکای لاتین را که از زمان جرج بوش شروع شده بود نشان داد.

به این ترتیب سازمان OAS که در سال 1948 تاسیس شده بود و آمریکا و کانادا نیز عضو آن بودند در معرض تهدید از دست دادن مفهوم و معنی خود قرار گرفته است.