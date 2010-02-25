حال عمومی آیت الله صافی گلپایگانی رضایت بخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله لطف الله صافی اعلام کرد: در پی درج اخباری در مورد سلامتی این مرجع عالیقدر در برخی از سایت‌های خبری و در پی آن تماس‌های مکرر دوستداران مقام مرجعیت به اطلاع مردم عزیز می‌رساند آیت الله صافی گلپایگانی بعد از انجام آزمایشات پزشکی به منزل بازگشت.



دکتر مرتضی صافی با اعلام این خبر گفت: آیت الله صافی به علت آلودگی شدید هوای قم و همچنین انجام آزمایشات پزشکی در بیمارستان شهید بهشتی قم به سر می‌برد که بعد از اتمام آزمایشات هم اکنون به منزل بازگشته و ملاقاتهای ایشان از صبح پنجشنبه آغاز می‌شود.



صافی حال عمومی آیت الله صافی را رضایت بخش اعلام کرد و از اظهار لطف دوستداران مقام مرجعیت تقدیر و تشکر کرد.