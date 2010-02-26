یک قاطر در خدمت ارتش آمریکا!

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش آمریکا قصد دارد از این روباتها برای حمل موادی که انتقال آنها در زمینهای ناهموار با استفاده از وسایل حمل و نقل رایج دشوار است استفاده کند.

این روبات قاطر چهارپا LS3 نام دارد و با بودجه 32 میلیون دلاری "آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته وزارت دفاع" (دارپا) و 30 ماه کار مداوم محققان موسسه تکنولوژی ماساچوت (MIT) ساخته شده است.

این روباتها با استقبال وزارت دفاع آمریکا مواجه شده اند چرا که می توانند روی هر نوع زمینی (لغزنده، سنگی و یا ماسه ای) باری معادل 181 کیلوگرم را در یک مسافت 32 کیلومتری حمل کنند. از نظر این روباتهای قاطر یک پیست یخی، یک کوهستان ناهموار و یا یک جنگل پوشیده از درختان درهم تنیده شده تفاوتی ندارد و این روباتها قادرند بدون هیچ مشکلی از تمام موانع موجود در این زمینها عبور کنند.

این چهارپایان مصنوعی می توانند در کنار سربازان در محیطهای سخت و غیرقابل عبور برای موتورسیکلتها و خودروها به راحتی حرکت کنند.

براساس گزارش گیزمگ،این روبات قاطر در واقع تکامل یافته "سگ بزرگ" (Big Dog) یک نوع اسب مکانیکی به وزن 75 کیلوگرم است. این چهارپای مصنوعی جدید به محض آنکه وارد یک زمین ناهموار می شود حسگرهای تعادل خود را به کار می اندازد و به این ترتیب از افتادن و سقوط جلوگیری می کند.