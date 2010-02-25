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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۵۳

طرح سیمای فرهنگی خراسان رضوی تدوین می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: تا پایان نیمه اول سال 89 طرح سیمای فرهنگی خراسان رضوی تدوین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری ظهر پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به توانمندیهای فرهنگی استان افزود: سیمای فرهنگی استان به تفکیک شهرستان ها و متناسب با شرایط فرهنگی و ظرفیت های هر شهر تدوین خواهد شد. 

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی، از آغاز شناسایی دقیق نیازها و ظرفیت های بخش های مختلف استان در زمینه های مختلف خبر داد و گفت: نیاز جدی امروز جامعه ما شناخت وضعیت موجود است و این مهم پیش نیازی برای طراحی اولویت های فرهنگی استان است.

شمقدری یکی از اولویت های جدی معاونت سیاسی اجتماعی استانداری را تعیین شاخص های فرهنگی استان ذکر کرد و اظهار داشت: تعیین این شاخصه ها باعث اجرای عدالت و نگاه متوازن و در نتیجه توسعه متوازن شاخص های فرهنگی در سطح شهرستان های استان است.

وی ادامه داد: دفتر امور اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استانداری خراسان رضوی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان موظف شدند تا مولفه های فرهنگی و شاخصه های فرهنگی استان را تعیین کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: سیمای فرهنگی 25 شهرستان استان و بخش ها و روستاهای هر شهرستان جداگانه تدوین خواهد شد.

کد مطلب 1041033

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