آثار برتر گروه تخصصی تولیدات خبر جشنواره هفدهم معرفی شد

رضا علم الهدی در گفتگو با ستاد خبری جشنواره هفدهم تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها گفت: در بخش خبر مکتوب از میان 32 اثر رسیده مرکز گیلان و مرکز مهاباد به طور مشترک با گزارش های مکتوب آغاز برداشت برنج و استقبال مردم از خرید سکه شاهی به ترتیب حائز ربته برتر شدند.

در بخش آثار رادیویی در بخش های مختلف هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز نیز پس از بررسی و ارزیابی 29 اثر، در بخش گزارش تولید رادیویی مرکز کرمان با گزارش افتتاح نمایشی حائز رتبه برتر شد.

همچنین در ساخت گزارش های خبری رادیویی و مجموعه خبری رادیویی مرکز گلستان با گزارش ریزش آوار و مرکز کرمان در بخش مجموعه خبر ومرکز اردبیل نیز در بخش گویندگی مجموع های خبر به عنوان برترین ها انتخاب شدند.

علم الهدی ادامه داد: هیات داوران در بخش جنبی تولیدات مرکز ایلام با گزارش تولیدی رادویویی با موضوع سال اصلاح الگوی مصرف، مرکز آبادان با گزارش انتخابات مرکزمازندران با موضوع سال نوآوری و شکوفایی حائز رتبه برتر اعلام کرد.

مدیر کل اطلاعات و اخبار استان ها گفت: در بخش آثار تلویزیونی در دو بخش اصلی و جنبی با 6 ساختار و گزارش خبری تلویزیونی ، گزارش تولیدی تلویزیونی و مستند خبری ارسالی به جشنواره پس از ارزیابی، مرکز مازندران با گزارش نارنگی از شمال تا بازار تهران و مرکز گلستان با گزارش تا سرچشمه خورشید و در بخش مجموعه خبری تلویزیونی نیز مرکز مازندران به سردبیری نقی مهدی پور و گویندگی مشترک وحید ایمانی و علی تقوی به طور مشترک حائز رتبه های اول شدند.

مرکز کردستان نیز با مستند دفع غیر اصولی زباله های بیمارستانی , مرکز سیستان و بلوچستان د ر تفسیر خبر روز ، مرکز خوزستان در بخش تیتراژ مجموعه خبری تلویزیونی مقام های برتر را به خود اختصاص دادند.

وی در بخش جنبی جشنواره تلویزیونی گزارش های تولیدی تلویزیونی مراکز خراسان رضوی با دو موضوع نوآوری وشکوفایی و اصلاح الگوی مصرف و مرکز مازندران را نیز در موضوع انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان مراکز برتر معرفی نمود.

و درحوزه سلامت سازمان نیز با دو اثر گزارش خبری، یک روز با ویلچر، از مرکز چهارمحال و بختیاری و مستند تلویزیونی، دفع غیر اصولی زباله های بیمارستانی، از مرکز کردستان به خاطر رویکرد به مسائل بهداشتی و سلامت از دیگر برترین ها بودند.

رئیس کارگروه خبر جشنواره هفدهم در پایان از معرفی برترین ها در مراسم اختتامیه و دریافت جایزه ویژه توسط رئیس سازمان صدا و سیما خبر داد وگفت: تمامی آثار در کمال دقت ، انصاف و بی طرفی و بدور از هر گونه تبعیض داوری شده است.