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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۵

پس از پیروزی نمایندگان ایران/

سعیدلو: چهره تیم‌های ایرانی تلاش گر و رقابت‌جو بود/ آنها ارزش‌ها را حفظ کردند

سعیدلو: چهره تیم‌های ایرانی تلاش گر و رقابت‌جو بود/ آنها ارزش‌ها را حفظ کردند

پس از نتایج بدست آمده توسط چهار نماینده باشگاه‌های کشور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، علی سعیدلو از این نمایندگان بابت تلاش موثر همراه با حفظ ارزش‌ها توام با پیروزی آنها تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان تربیت بدنی با تاکید بر این مسئله که پیروزی برای ما در ورزش ملاک اصلی نیست، اظهار داشت: چیزی که در بازی نمایندگان ایران با ارزش بود و باعث شد تا نتایج بدست آمده آنها نیز دلچسب تر شود، این بود که تیم‌های ایران و اکثر بازیکنان آنها، تمام توان خود را به نمایش گذاشتند و از هیچ کوششی دریغ نکردند و این باعث شد تا چهره تیمی آنها چهره‌ای تلاش گر و رقابت‌جو در سایه احترام به حریف، داور و تماشاگران باشد.

وی در ادامه افزود: اینگونه رفتارها که ملاک اصلی در ارزشگذاری بر روی تیم‌هاست وقتی دیده و حس شود، ارزش‌های نتیجه‌ای چون پیروزی را به معنای واقعی خود نشان می دهد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در پایان اظهار داشت: بسیار خوشحالم که در سایه آرامش و فضایی دوستانه که در ورزش به وجود آمده است، فوتبال تلاش می کند تا به جایگاه واقعی خود مبتنی بر ارزش‌های برجسته ایرانی، اسلامی دست یابد.

کد مطلب 1041059

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