به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان تربیت بدنی با تاکید بر این مسئله که پیروزی برای ما در ورزش ملاک اصلی نیست، اظهار داشت: چیزی که در بازی نمایندگان ایران با ارزش بود و باعث شد تا نتایج بدست آمده آنها نیز دلچسب تر شود، این بود که تیم‌های ایران و اکثر بازیکنان آنها، تمام توان خود را به نمایش گذاشتند و از هیچ کوششی دریغ نکردند و این باعث شد تا چهره تیمی آنها چهره‌ای تلاش گر و رقابت‌جو در سایه احترام به حریف، داور و تماشاگران باشد.

وی در ادامه افزود: اینگونه رفتارها که ملاک اصلی در ارزشگذاری بر روی تیم‌هاست وقتی دیده و حس شود، ارزش‌های نتیجه‌ای چون پیروزی را به معنای واقعی خود نشان می دهد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در پایان اظهار داشت: بسیار خوشحالم که در سایه آرامش و فضایی دوستانه که در ورزش به وجود آمده است، فوتبال تلاش می کند تا به جایگاه واقعی خود مبتنی بر ارزش‌های برجسته ایرانی، اسلامی دست یابد.