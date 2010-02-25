مردم خراسان جنوبی اوج تجلی وحدت را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از حضور پرشور وبا عظمت مردم در استقبال از رئیس جمهور تقدیر و تشکر کرد و افزود: مسئولین باید قدر دان این مردم باشند و کرامت آنها را پاس بدارند.

وی با اشاره به اینکه این حضور مسئولیت مدیران را دو چندان می کند، بیان داشت: رسانه های نیز باید تلاش خود را در تبیین و تحقق سیاست های نظام دو چندان کنند.

استاندار خراسان جنوبی از پوشش خبری مطبوعات استان نیز در این سفر تشکر نمود و اظهارداشت: ما به دنبال قدرت نمایی نیستیم بلکه تمام تلاش ما این است که در خدمت مردم باشیم.

رشید از برخورد با دستگاه های اجرایی که با رسانه های استان همکاری نداشته باشند خبر داد و گفت: ما از نقدهای سازنده رسانه های استان در جهت تعالی و تکامل استقبال می کنیم.

وی با بیان اینکه ارتباط بین دستگاه های اجرایی ورسانه ها باید ارتباطی منطقی باشد، بیان داشت: مسئولین استان باید در همکاری با رسانه های استان تمام تلاش خود را بکار گیرند.

وی در ادامه در خصوص مصوبات سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به خراسان جنوبی، تصریح کرد: 150 مصوبه برای عمران و آبادانی خراسان جنوبی در جلسه هیئت دولت در این استان به تصویب رسید.

وی اظهارداشت: برای توسعه و پیشرفت شاخص های رفاهی، سرمایه گذاری و اشتغال، تامین تسهیلات بانکی اعتباری بالغ بر 442 میلیارد تومان از سوی دولت به خراسان جنوبی اختصاص یافت.

وی سرجمع اعتبارات دولت برای مصوبات امور زیربنایی، صنعت و معدن، آب و برق و انرژی، کشاورزی،آموزش و بهداشت رانیز 450 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مصوباتی نیز به تصویب رسیده که هنوز رقم ریالی آن مشخص نشده است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین از تصویب 34 مصوبه علاوه بر مصوبات جلسه دولت در کارگروه فرهنگ و هنر استان خبر داد و افزود: در این کارگروه اعتبار بالغ بر 100 میلیارد تومان در مدت پنج سال برای امور فرهنگی و دینی استان تخصیص یافت.