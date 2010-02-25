مردم طالب رسانه دقیق و بی طرف هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام "رمضان موسوی مقدم" در کارگروه تخصصی خبر جشنواره هفدهم تولیدات رادیویی و تلویزیونی خاطر نشان کرد: درتولید هیچ کس حق ندارد صحت خبر را زیر سئوال ببرد و برای خوشایند مدیران به مدح آن بپردازند و آن را تحریف کنند که این عمل خلاف شرع قلمداد می شود.

معاون امور مجلس و مراکز استان بر پشتوانه علمی، تحقیقی و پژوهشی اولویت تولید خبر تاکید کرد و افزود: برای غنای محتوایی با تکیه بر اطلاعات و تحقیق نباید ذهنها متوجه کمبودها شود بلکه در جهت جلوگیری از تضیع حق و هم چنین ادای مطلب تلاش جدی صورت پذیرد.

موسوی مقدم اظهار داشت: اگر شبکه های سراسری با اعتماد به مراکز استان ها تکیه کنند آینده درخشان تری نسبت به گذشته خواهد داشت و در این کمیسیونها باید ها، نبایدها آسیب ها و نقاط ضعف مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد.