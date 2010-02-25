تبیین و نشر مفاهیم دینی نیازمند بهره گیری از ابزارهای هنری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین سیدی، ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هنر اگر با روحیات انسان، سرچشمه غنی وحی و مهمتر از همه، طهارت روح همراه باشد، نقش بسزایی در ترویج فرهنگ دینی خواهد داشت.

این نویسنده و مترجم حوزوی تصریح کرد: متولیان فرهنگی جامعه ما دم از مقابله با تهاجم فرهنگی که امروزه باید آن را فتح فرهنگی غرب نامید، می زنند و از جنگ نرم سخن می گویند اما در عمل هرگز در پی یک برنامه ریزی جامع و همه جانبه با تکیه بر تجارب بشری و تجربه هنرمندان مسلمان، روانشناسان، جامعه شناسان و اسلام شناسان برای مقابله با این تهاجم که حداقل از ابتدای انقلاب اسلامی آغاز شده و هر روز بر حجم آن افزوده می شود، نیستند.

وی افزود: اغتشاشات پس از انتخابات چون نمود فیزیکی و ظاهری داشت، سریعا با عکس العمل مسؤولان مواجه شد این درحالیست که با وجود بیش از سی شبکه فارسی ماهواره ای که در حال پخش برنامه علیه فرهنگ اسلامی هستند( و به زودی تعدادشان به پنجاه شبکه می رسد) ما حتی یک کانال مستقل به زبان عبری، انگلیسی یا فرانسه نداریم.

حجت الاسلام سیدی، روحانیت را چراغ دار و فرهنگبان بشریت دانست و گفت: وظیفه اصلی یک روحانی در درجه اول، شناخت صحیح اسلام و عمل به آن و سپس تبیین این آموخته ها برای دیگران است که این تبیین نیازمند بهره گیری از ابزارهای مصور یا مکتوب است.

این روحانی هنرمند با بیان اینکه هنر گویاترین و مؤثرترین ابزار بیان یک حقیقت است ادامه داد: مناسب ترین موضوع برای یک هنرمند مسلمان و به ویژه روحانی، از میان رشته های مختلف هنری و ادبی می تواند فراز و فرودهای تاریخ اسلامی باشد زیرا آن گونه که از قرآن و روایات فهمیده می شود ما بر این باوریم که تاریخ هرگز برای نقالی و بیان آن در شب های بلند زمستان به منظور پر کردن اوقات فراغت نیست، تاریخ تکرار می شود و آیینه ایست که همه ما باید خود را در آن ببینیم؛ البته نحوه پرداخت و قالب آن بستگی به توانمندی مبلغ هنرمند دارد.

وی گفت: گرچه هنر باعث تلطیف روح به ویژه در این روزگار سیطره دنیای ماشینیزم بر انسان است، ولی نمی تواند یک اصل باشد، وقتی عبادت، کار و فعالیت علمی، ابزاری برای رسیدن به خداوند و پر گشودن در آسمان تکامل و معنویت به شمار می رود، چگونه هنر می تواند فی نفسه به عنوان یک اصل و در عرض این موارد قرار گیرد.

حجت الاسلام سیدی افزود: هنر متعهد هنری است که ما را از پلشتی ها و پلیدی ها و ضدارزش ها که در فرهنگ دینی ما گناه نامیده می شود، دور کرده و به ارزش ها بیاراید.

وی با اشاره به برگزاری دومین جشنواره ادبی هنری حوزه خراسان تصریح کرد: امروزه در جهان بسیاری از نهادها و به ویژه نهادهای معتبر دارای جایزه ویژه خود هستند لذا حوزه نیز به عنوان یک نهاد معتبر باید با درنظر گرفتن ملاک های خود دارای یک سری از معتبرترین جایزه های ادبی ـ هنری در سطح ایران و جهان اسلام باشد.

این نویسنده حوزوی، تقویت رابطه مردم و روحانیت را حداقل فایده برگزاری این جشنواره برشمرد و گفت: آشنایی توده مردم و به ویژه نخبگان با استعدادهای گوناگون حوزوی و تصحیح نگاه آنان به نهاد روحانیت از مهمترین دستاوردهای جشنواره ادبی هنری حوزه خراسان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه سی ساله در این عرصه، دریافت جوایز مختلف در رشته های ادبی ـ هنری و عضویت در آژانس ها و نهادهای معتبر ایرانی و خارجی مرا به این باور رسانده است که یک هنرمند مسلمان باید با دو بال اعتقادات و تکنیک توأما، روز به روز بیشتر اوج بگیرد.

دومین جشنواره ادبی ـ هنری حوزه علمیه خراسان 25 آبان ماه آغاز شده و 12 اسفندماه ادامه دارد.