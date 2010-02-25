عامل اصلی توسعه در شهرها، جذب سرمایه و مدیریت منابع است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر پنجشنبه در حاشیه نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در مشهد افزود: ما در کشور برای تحول از نظر منابع انسانی، نیروهای متخصص، وجود امکانات و تجهیزات دچار کمبود نیستیم بلکه حلقه نهایی که نقش تأثیرگذاری در تحول و توسعه شهری دارد عامل سرمایه و مدیریت منابع است.

وی با تأکید بر این که مدیران بخش دولتی و عمومی باید به التزام حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف اطمینان داشته باشند، گفت: بخش خصوصی، بخشی زنده و کارآمد است که باید ساز و کارهای لازم برای فراهم کردن این بسترها هماهنگ شود.

پژمان با اشاره به اهمیت اعتمادسازی برای سرمایه گذاران، بیان داشت: سرمایه در جایی حضور می یابد که اتفاق نظر، باور و نگاه ارزشمند نسبت به سرمایه و سرمایه گذار وجود داشته باشد.

شهردار مشهد شتاب در توسعه شهرها و فراهم نبودن زیرساخت ها را عامل اساسی برای حضور سرمایه گذاران خواند و تصریح کرد: مدیریت شهری منابع کافی برای پویایی شهر را در اختیار ندارد، بنابراین ضرورت حضور سرمایه گذاری و مشارکت در عرصه های مختلف احساس می شود که در همین راستا شهرداری مشهد در فراهم کردن عرصه برای سرمایه گذاران مصمم گردیده است.



علیرضا نوین شهردار تبریز نیز گفت: شهرداری ها با جذب سرمایه گذاری های عمومی در واقع آینده خود را تضمین و بیمه می کنند.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری ها نمی توانند فقط از طریق دریافت عوارض از مردم در کلان شهرها به یک درآمد پایدار دست یابند، لذا باید به دنبال جذب مشارکت و سرمایه گذاری های عمومی و مردمی باشند.

وی با اشاره به ظرفیت های مشهد خاطر نشان کرد: مشهد به برکت وجود بارگاه امام رضا(ع) و به عنوان پایتخت معنوی ایران پتانسیل های بالقوه ای به ویژه در زمینه گردشگری و زیارتی دارد که در این حوزه ها نیاز به سرمایه گذاری بیشتری است.

وی به عنوان نمونه در شهر تبریز به مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: ایستگاه های مترو تبریز را به بخش خصوصی سپردیم که عملکرد سرمایه گذاران در پیشبرد این پروژه تاکنون قابل قبول بوده است.

اولین نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری ومشارکت مشهد با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهری 5 و 6 اسفندماه سال جاری در تالار شهر آینده پارک کوهسنگی مشهد در حال برگزاری است.