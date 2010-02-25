بهره مندی 37 هزار نفر از خدمات بیمه ای کمیته امداد خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مریم نواب زاده ظهر پنجشنبه در جمع کارشناسان سلامت استان، اعتبار اختصاص یافته جهت درمان مددجویان را بالغ بر چهار میلیارد و 680 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این امر در راستای بالا بردن سطح سلامت خانواده های تحت حمایت.انجام شده است.

وی اضافه کرد: به منظور ارتقا سطح سلامت و بالابردن راندمان کاری بافندگان طی سال جاری تعداد 480 کارگاه قالی بافی معیوب، شناسایی و اقدامات لازم در خصوص بهسازی کارگاهها شامل: گچکاری ، نصب پنجره ، تعمیر کف و سقف ، اصلاح سیستم روشنایی و .... انجام شده است.

نواب زاده همچنین تامین سلامت و سعادت جامعه از طریق کاهش پدیده سو تغذیه با برنامه های پیشگیرانه و درمانی را از جمله وظایف این نهاد عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر دو هزار و 834 کودک زیر شش سال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شناسایی و در قالب طرح تغذیه کودکان، ماهیانه یک سبد غذایی در اختیار آنان قرار می گیرد.

رئیس اداره بهداشت و درمان کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی ادامه داد: در این راستا طی این مدت بالغ بر 598 میلیون و 200 هزار ریال هزینه شده است.

نواب زاده برگزاری کلاسهای آموزشی بهداشتی برای مددجویان، بهسازی 104 سرویس بهداشتی در منازل افراد تحت حمایت ،تجلیل از 150 سالمند در همایش تکریم و تجلیل از سالمندان را از جمله برنامه های این اداره ذکر کرد.