رابین هود فساد مالی "لاتویا" را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هکر لاتویایی که خود را "نئو" می خواند اطلاعات مالی شرکتهای بزرگ لاتویایی را به آرامی از طریق توئیتر به ایستگاه تلویزیونی این کشور انتقال داده و بینندگان تلویزیون را شگفت زده کرد. این رابین هود مجازی اعلام کرده قصد دارد از موقعیت به دست آمده برای کمک به بحران مالی لاتویا استفاده کند.

دولت لاتویا و پلیس این کشور در حال بررسی این اختلال امنیتی هستند. اطلاعاتی که این هکر موفق به دستیابی به آنها شده شامل اطلاعات پرداخت مدیران یکی از بانکهای لاتویا بوده است که وام دریافت کرده بودند و این هکر آشکار کرده است که پس از دریافت وام هیچ بازپرداختی از حقوق این افراد کاسته نشده است. همچنین دیگر اطلاعات نشان می دهد شرکتهای دولتی این کشور در حالی که مردم عادی دست کمک به سوی دولت دراز کرده اند به صورت مخفیانه مساعده و پاداشهای مالی متعددی و گزاف دریافت کرده اند.

این هکر ناشناس ادعای عضویت در گروهی به نام "چهارمین ارتش جنبش مردمی" را دارد. گروهی که تا کنون بیش از هفت میلیون پرونده مالیاتی محرمانه را از اداره درآمدهای ایالتی دانلود کرده است و گمان می رود مقر این گروه در انگلستان باشد. این گروه طی دوره ای سه ماهه اطلاعات مرتبط با بیش از هزار شرکت را دانلود کرده است.

به گفته یکی از مجریان تلویزیون لاتویا، این هکر اکنون برای بسیاری از مردم کشور در حکم فردی قابل احترام است و بسیاری وی را به عنوان رابین هودی مجازی و مدرن می شناسند اما در واقع وی مجرمی است که اقدام به ربودن اطلاعات محرمانه دولتی کرده است. اما از زاویه ای دیگر فعالیت این رابین هود مجازی باعث شده بسیاری از اطلاعات آشکار شوند و به این شکل شاید کل سیستم مالی در نظر جامعه کمی شفاف تر شود.

بر اساس گزارش بی بی سی، لاتویا پس از استقلال یافتن از اتحادیه جماهیر شوروی در سال 1991، اکنون در میانه یکی از بحرانی ترین شرایط اقتصادی خود قرار دارد و آمار 23 درصدی بیکاران در این کشور در حال حاضر بالاترین رکوردی است که در اتحادیه اروپا به ثبت رسیده است. در عین حال طی دو سال گذشته بازده اقتصادی این کشور در حدود یک چهارم سقوط کرده است.