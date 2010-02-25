80 درصد تخم مرغهای تولیدی خراسان جنوبی تاریخ دار است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضائی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مدیران مرغداری های استان در بیرجند افزود: اکثر مراکز بسته بندی و تولیدی نسبت به تاریخ دار و مارک دار کردن تخم مرغ های تولیدی خود اقدام نموده و تنها تعداد معدودی از این مراکز در این خصوص اقدام نکردند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری مقدار 503 تن تخم مرغ خوراکی به استانهای خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان حمل شده است، تصریح کرد: همچنین مقدار 296 تن تخم مرغ نطفه دار به منظور جوجه کشی به استان تهران و سیستان و بلوچستان حمل شده که همگی دارای تاریخ تولید بوده است.

رضائی در ادامه به واکسیناسیون دام های شهرستان درمیان علیه بیماری تب برفکی اشاره کرد و افزود: مرحله بیستم واکسیناسیون تب برفکی دام ها که بمدت40 روز کاری آغاز شده بود با مایه کوبی 69 هزار و 945 راس دام سبک و دو هزار و 755 راس دام سنگین پایان یافت.

وی اضافه کرد: در این طرح 45 درصد جمعیت گوسفند و بز و 96 درصد جمعیت گاو و گوساله در سطح این شهرستان تحت پوشش این واکسن قرار گرفتند.

رضائی بازدید و مراقبتهای فعال تب برفکی را از دیگر اقدامات در خصوص پیشگیری از این بیماری دانست و اظهار داشت: این اقدام به صورت منظم در هر ماه در روستاها انجام می شود.

وی ادامه داد: در این راستا از ابتدای سال جاری تعداد 120مورد مراقبت فعال به منظور بیماری یابی در واحدهای دامی شهرستان انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی واگیردار است که شیوع آن می تواند خسارت اقتصادی بالایی بر صنعت دامداری وارد کند، یادآور شد: این بیماری در دامهای گوشتی 16درصد ودر دامهای شیری 25درصد افت تولید و تلفاتی حدود دو تا پنج درصد در دامها ایجاد می کند.