محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی "لیان" ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : گروه موسیقی "لیان" یکی از شادترین گروه های محلی است که در کنار سایر گروههای موسیقی نواحی چهره خوبی از فرهنگ بومی را به علاقمندان فرهنگ موسیقایی محلی ارائه می دهد ولی آنچه از شواهد پیدا است گروههای شرکت کننده در بخش بین الملل معمولا برای دیدن ارکسترسمفونیک دعوت می شوند و یا معمولا در مدت اقامت خود در ایران به شهرهای توریستی مانند شیراز و اصفهان سفر می کنند و جشنواره موسیقی در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

وی در ادامه به کم و کیف اجرای گروه موسیقی "لیان" اشاره کرد و گفت : این کنسرت تنها در تاریخ 11 اسفند تنها در یک شب و در دو بخش برگزار می شود به این ترتیب که در بخش نخست قطعات "یاد بندر"،"کوید غلوم"،محله خودمونی"،"فایز و مفتون"،"تشباد"،"طله بونی"،"سی ناخدا" و "دلشوره" اجرا می شود و در بخش دوم قطعاتی در مقام موسیقی بوشهر به روی صحنه می رود.

سرپرست گروه موسیقی "لیان" در ادامه با انتقاد از نحوه تبلیغات بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر گفت : یکی از مشکلات اساسی در جشنواره موسیقی تبلیغات و عدم اطلاع رسانی این رویداد فرهنگی در سطح ملی و بین المللی است و همین کاستی موجب می شود تا تلاش گروههای موسیقی شرکت کننده در این جشنواره آنگونه که باید دیده نشود.

شریفیان در پایان در پاسخ به این سئوال که چرا اسم گروه "لیان" در کتاب بیست و پنجمین جشنواره موسیقی در بخش جنبی از قلم افتاده گفت : من هم تازه متوجه این مسئله شدم وقتی کتاب را دیدم تعجب کردم و زمانی که علت را جویا شدم مسئولان گفتند که حذف نام گروه "لیان" یک اشتباه بوده و عمدی نبوده است ، تجربه حضور گروه ما به نهمین دوره از جشنواره موسیقی فجر بر می گردد به همین دلیل نیازی به معرفی نداریم .

لازم به ذکر است کنسرت گروه موسیقی "لیان" در بخش جنبی در تاریخ 11 اسفند ساعت 18:30 در تالار اندیشه برگزار می شود.