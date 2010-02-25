به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور ظهر پنجشنبه در هشتمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم با بیان این که نشست مذکور، آخرین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاری خواهد بود گفت: در پایان سال ارزیابی دقیقی از عملکرد اعضا در یک سال گذشته انجام و دستگاههای برتر انتخاب خواهند شد.
وی با اشاره به برگزاری کلاسهای آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای کارکنان دولت، از تمام دستگاهها خواست تا آموزشهای پیشگیری از اعتیاد را دربرنامههای سال آینده خود لحاظ نمایند.
موسیپور حمایت از بهبود یافتگان از اعتیاد و خانوادههای آنان را مهم و ضروری دانست و افزود: این حمایتها باید هدفمند، تعریف شده و توسط متولی مشخصی صورت گیرد.
استاندار قم با قدردانی از تلاش یکساله اعضا، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی همه دستگاه های ذیربط شاهد پربار شدن جلسات این شورا در سال آینده باشیم.
موسیپور در ادامه سخنان خود با تبریک دستگیری عبدالمالک ریگی خاطرنشان کرد: خبر خوشحال کننده دستگیری این تروریست خبیث و عنصر مزدور جنایتکار شادی این ایام را مضاعف و قلب مردم ایران را شاد کرد.
استاندار قم با قدردانی از تلاش ارزشمند سربازان گمنام امام زمان(عج) گفت: این توفیق بزرگ در حالی حاصل شد که ریگی مورد حمایت مالی لجستیکی، اطلاعاتی و تبلیغی سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، انگلستان و اسرائیل بود.
موسیپور با اشاره به جنایات ریگی بیان داشت: دشمنان برنامهریزی گسترده برای استفاده بیشتر از گروهک ریگی در جهت ایجاد نا امنی و شرارت داشته اند.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم خواستار قرار گرفتن آموزشهای پیشگیری از اعتیاد در برنامه دستگاههای اجرایی قم در سال آینده شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور ظهر پنجشنبه در هشتمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم با بیان این که نشست مذکور، آخرین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاری خواهد بود گفت: در پایان سال ارزیابی دقیقی از عملکرد اعضا در یک سال گذشته انجام و دستگاههای برتر انتخاب خواهند شد.
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