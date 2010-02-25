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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۴

نخستین محموله "استایرن منومر" پتروشیمی پارس صادر شد

نخستین محموله "استایرن منومر" پتروشیمی پارس صادر شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: نخستین محموله واحد "استایرن منومر" پتروشیمی پارس با حجم چهار هزار تن از بندر تخصصی صادرات محصولات پتروشیمی پارس به کشور چین صادر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع پتروشیمی پارس به نقل از مهر، این بندر تخصصی در دهه فجر امسال با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نفت به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفته بود.

همچنین یک فروند کشتی به ظرفیت دو هزار تن نیز آماده بارگیری دومین محموله استایرن منومر پتروشیمی پارس است که محصول یاد شده را به مقصد بندر امام برای مجتمع پتروشیمی بندر امام حمل خواهد کرد.

از زمان راه اندازی این واحد تا کنون 30 هزار تن استایرن منومر در مجتمع پتروشیمی پارس تولید شده است.

واحد تولید استایرن منومر با ظرفیت تولید روزانه یک هزار و 756 تن اجرا شده است که 80 درصد تولید آن به صادرات اختصاص دارد.

کد مطلب 1041114

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