به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به پایان رسید. در این هفته نمایندگان ایران و ازبکستان فراتر از حد تصور ظاهرا شدند و حریفان آسیایی را از پیش رو برداشتند. ازبک‌ها که با بنیادکار و پاختاکور در میدان آسیایی شرکت کرده‌اند به ترتیب با از پیش رو برداشتن الاتحاد عربستان و العین امارات با امتیازی کامل(6 امتیاز) هفته اول را پشت سرگذاشتند.

تیم‌های ایرانی نیز در مجموع از حریفان عربستانی و اماراتی 10 امتیاز گرفتند و نتایجی امیدوارکننده در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا بدست آوردند.

نمایندگان چین و کره جنوبی در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا هرکدام به 2 پیروزی و یک تساوی دست یافتند و متحمل یک شکست شدند. آنها در مجموع با کسب 7 امتیاز بالاتر از تیم‌های مدعی از کشورهای استرالیا، عربستان و ژاپن ایستادند.

چهار نماینده استرالیا و قطر نیز هر کدام یک پیروزی کسب کردند و یک شکست در کارنامه‌شان به ثبت رسید تا برای راهیابی به مرحله دوم امیدوار به دیدارهای هفته آتی باشند.

نمایندگان عربستان و ژاپن که در فصل گذشته سرآمد تیم‌های آسیایی بودند، فصل 2010 لیگ قهرمانان را با ناکامی آغاز کردند. آنها با کسب یک پیروزی و یک تساوی و تحمل دو شکست نتایجی بدست آوردند که کمتر فوتبالدوست آسیایی آن را پیش بینی می کرد.

در هفته‌ای که نمایندگان امارات و اندونزی با شکست میدان را ترک کردند، تیم آرمد فورس تنها نماینده فوتبال سنگاپور با تساوی مقابل هینان چین به یک امتیاز باارزش دست یافت.

- نتایج دیدارهای هفته اول از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه A

* الجزیره امارات یک - الغرافه قطر 2

گل‌ها: رافائل آگوستو سوبیس (56) برای الجزیره و عثمان العساس (16) و یونس محمود (53) برای الغرافه

* الاهلی عربستان یک - استقلال ایران 2

گل‌ها: حسن الراهب (86) برای الاهلی و فرهاد مجیدی (12 و 76) برای استقلال

جدول رده بندی:

1- استقلال ایران 3 امتیاز - تفاضل 1+، 2- الغرافه قطر 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- الجزیره امارات بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- الاهلی عربستان بدون امتیاز - تفاضل گل 1-

گروه B

* بنیادکار ازبکستان 3 - الاتحاد عربستان صفر

گل‌ها: ریوالدو (4)، دونیوریک حسن‌اوف (21) و دنیلسون مارتینز (67)

* ذوب آهن اصفهان یک - الوحده امارات صفر

گل: ایگور کاسترو (59)

جدول رده بندی:

1- بنیادکار ازبکستان 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 2- ذوب آهن ایران 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- الوحده امارات بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- الاتحاد عربستان بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

گروه C:

* العین امارات صفر - پاختاکور ازبکستان یک

گل: الکساندر گینریخ (6)

* الشباب عربستان یک - سپاهان ایران یک

گل‌ها: فیصل السلطان (69) برای الشباب و سیدجلال حسینی (13) برای سپاهان

جدول رده بندی:

1- پاختاکور ازبکستان 3 امتیاز، 2- الشباب عربستان یک امتیاز، 3- سپاهان ایران یک امتیاز، 4- العین امارات بدون

گروه D:

* السد قطر صفر - الهلال عربستان 3

گل‌ها: یاسر القحطانی (9 و 66) و تیاگو نه‌وس (90)

* مس کرمان 4 - الاهلی امارات 2

گل‌ها: مصطفی سیفی (20)، مهدی رجب زاده (75 و 85) و علی سامره (4+90) برای مس کرمان و سالم خمیس (45) و مهرزاد معدنچی (57) برای الاهلی

جدول رده بندی:

1- الهلال عربستان 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 2- مس کرمان 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 3- الاهلی امارات بدون امتیاز - تفاضل گل 2-، 4- السد قطر بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

گروه E

* سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 2 - کاوازاکی فرونتال ژاپن صفر

گل‌ها: مائوریزیو مولینا (35) و دژان رادونچیچ (79)

* بیجینگ گوان چین یک - ملبورن ویکتوری استرالیا صفر

گل: جوئل گریفیتس (52)

جدول رده بندی:

1- سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- بیجینگ گوان چین 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- ملبورن ویکتوری استرالیا بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- کاوازاکی فرونتال ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

گروه F

* کاشیما آنتلرز ژاپن یک - چانگچون یاتای چین صفر

گل: ناکاتا کوجی (43)

* پرسیپورا جایاپورا اندونزی یک - جئونبوک موتورز کره جنوبی 4

گل‌ها: یوستینوس پای (67) برای پرسیپورا و کیم سئونگ یونگ (17)، کرونوسلاو لووریک (26، 67 و 82) برای جئونبوک موتورز

جدول رده بندی:

1- جئونبوک موتورز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 2- کاشیما آنتلرز ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- چانگچون یاتای چین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- پرسیپورا جایاپورا اندونزی بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

گروه G:

* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی صفر - گامبااوزاکا ژاپن صفر

* هینان چین صفر - آرمدفورس سنگاپور صفر

گروه H:

* هیروشیما ژاپن صفر - شاندونگ لیوننگ چین یک

گل: پن هان پنگ (77)

* آدلایدیونایتد استرالیا یک - پوهانگ استیلرز کره جنوبی صفر

گل: ماتئو لیکی (45)

جدول رده بندی:

1- آدلایدیونایتد استرالیا 3 امتیاز، 2- شاندونگ لیوننگ چین 3 امتیاز، 3- پوهانگ استیلرز کره جنوبی بدون امتیاز، 4- هیروشیما ژاپن بدون امتیاز

جدول عملکرد نمایندگان کشورها در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

نام کشور معدل امتیاز 1- ازبکستان 3 امتیاز 2- ایران 2/5 امتیاز 3- چین و کره‌جنوبی 1/75 امتیاز 4- قطر و استرالیا 1/5 امتیاز 5- عربستان و ژاپن 1/2 امتیاز 6- سنگاپور یک امتیاز 7- امارات و اندونزی بدون امتیاز

- اتفاق‌های ویژه هفته اول از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا:

* مهمترین اتفاق هفته اول شکست پوهانگ استیلرز کره جنوبی، مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا بود که در خانه آدلاید یونایتد استرالیا تن به شکست یک برصفر داد. همچنین الاتحاد عربستان، نایب قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان نیز در خانه بنیادکار ازبکستان با نتیجه 3 برصفر مغلوب شد تا هر دو فینالیست دوره هشتم لیگ قهرمانان، نهمین دوره رقابت‌ها را با شکست آغاز کنند.

* دیدار مس کرمان - الاهلی امارات پرگل ترین دیدار هفته اول بود. این دیدار با برتری 4 بر2 نماینده کرمانی فوتبال ایران به اتمام رسید.

* در دیدارهای هفته اول تیم‌های میزبان به هشت پیروزی و سه تساوی رسیدند و در عین حال پنج بار تن به شکست دادند.

* در پایان هفته اول کرونوسلاو لووریک، مهاجم کروات تیم جئونبوک موتورز کره جنوبی با سه گلی که در دیدار مقابل پرسیپورا جایاپورا اندونزی به ثمر رساند، عنوان آقای گلی را در اختیار دارد.