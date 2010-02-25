نرخ تورم به 11.5 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه سالجاری به 11.5 درصد کاهش یافت که نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه سال 87 معادل 25.4 درصد بود.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم گفته است : تحقق نرخ تورم تک رقمی هدف گذاری بانک مرکزی در پایان سال جاری دور از دسترس نیست، زیرا تاکنون 98 درصد اهداف تورمی محقق شده است.

نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین امسال 24.5 درصد، اردیبهشت ماه 23.6 درصد، خردادماه 22.5 درصد، تیرماه 21.5 درصد ، مردادماه امسال 20.2 درصد، شهریورماه 18.5 درصد، مهرماه 16.7 درصد، آبان ماه 15 درصد، در آذر ماه 13.7 درصد و در دی ماه 12.2 درصد بوده است.