به گزارش خبرنگار مهر، صبح دومین روز از مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در تهران با کسب دو مدال دیگر برای کشورمان به پایان رسید. بعد از مدال برنز مینا پورسیفی در ماده 800 متر هر دو نماینده کشورمان در دوی 60 متر با مانع موفق شدند بر روی سکو آسیا بایستند.

در این ماده بعد از دونده هنگ کنگی، سمیه مهربان با زمان 9 ثانیه و 41 صدم ثانیه به مدال نقره دست یافت و الناز کمپانی با رکورد 9 ثانیه و 49 صدم ثانیه مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در ماده پرش طول نیز نماینده چین اول شد. ورزشکاران هندی نیز مدال‌های نقره و برنز را از آن خود کردند. وحیده کردلو تنها ورزشکار کشورمان در این ماده با رکورد 5 متر و 6 سانتی متر به عنوان هشتم دست یافت.

در ماده پرش با نیزه نیز تنها دو ورزشکار آسیایی در مسابقات حاضر شدند. پرنده مالزیایی در این ماده اول شد و ورزشکار قزاقستانی عنوان دوم را به خود اختصاص داد تا رقابت‌های این ماده بدون توزیع مدال برنز به پایان برسد.

دوومیدانی کاران کشورمان تا این زمان موفق به کسب 7 مدال از رقابتهای قهرمانی آسیا در مجموع یک مدال طلا توسط لیلا رجبی در ماده پرتاب وزنه، دو نقره توسط رضا قاسمی در دوی 60 متر و سمیه مهربان در دوی 60 متر بامانع زنان، چهار برنز توسط لیلا ابراهیمی و محمد خزایی در دوی سه هزار متر ، میناپورسیفی در دوی 800 مترو الناز کمپانی در دوی 60 متر با مانع شده‌اند.

چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در 13 ماده مردان و 13 ماده زنان با حضور بیش از 300 دونده از 27 کشور آسیایی از پنجم تا هفتم اسفندماه برای دومین بار در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.