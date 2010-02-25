مایحتاج موردنیاز مردم کرمانشاه در روزهای پایانی سال ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگارمهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی بعدازظهر پنجنشبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سازمان برای تامین مایحتاج مردم در شب عید اقدام به ذخیره سازی بیش از 800 تن گوشت مرغ منجمد، دوهزار تن پرتقال، هزار تن سیب، 600 تن برنج و 50 تن روغن کرده که آماده توزیع بین عموم مردم است.

وی افزود: این کالاها از چند روز آینده به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها وارد شبکه توزیع خواهد شد و مردم می توانند میوه شب عید خود را با قیمت های مصوب و ارزان تر از قیمت بازار در مراکز فروش در نظر گرفته شده خریداری کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان خاطرنشان کرد: طرح نظارتی ویژه نوروز از یازدهم اسفند آغاز می شود و مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و ... با تلفن 124 تماس بگیرند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.