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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۰

مایحتاج موردنیاز مردم کرمانشاه در روزهای پایانی سال ذخیره سازی شد

مایحتاج موردنیاز مردم کرمانشاه در روزهای پایانی سال ذخیره سازی شد

کرمانشاه- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه گفت: مایحتاج مورد نیاز مردم در شب عید در سرخانه ها و انبارهای استان ذخیره سازی شده و هیچ کمبودی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگارمهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی بعدازظهر پنجنشبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سازمان برای تامین مایحتاج مردم در شب عید اقدام به ذخیره سازی بیش از 800 تن گوشت مرغ منجمد، دوهزار تن پرتقال، هزار تن سیب، 600 تن برنج و 50 تن روغن کرده  که آماده توزیع بین عموم مردم است.

 

وی افزود: این کالاها از چند روز آینده به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها وارد شبکه توزیع خواهد شد و مردم می توانند میوه شب عید خود را با قیمت های مصوب و ارزان تر از قیمت بازار در مراکز فروش در نظر گرفته شده خریداری کنند.

 

رئیس سازمان بازرگانی استان خاطرنشان کرد: طرح نظارتی ویژه نوروز از یازدهم اسفند آغاز می شود و مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و ... با تلفن 124 تماس بگیرند تا در اسرع وقت رسیدگی شود. 

کد مطلب 1041134

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