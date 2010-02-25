  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۳۷

نجات 28 شهروند گرفتار در حوادث شبانه روز گذشته تهران

نجات 28 شهروند گرفتار در حوادث شبانه روز گذشته تهران

آتش نشانان تهرانی در شبانه روز گذشته 28 شهروند گرفتار در سوانح آتش سوزی را نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، 908 آتش ‌نشان در 24 ساعت گذشته با حضور در کوتاه ترین زمان ممکن در محل حوادث مختلف و آتش‌سوزی در شهر تهران 53 ساعت عملیات امداد و نجات و خاموش کردن آتش را انجام و 28 شهروند گرفتار در حوادث را نجات دادند.

وقوع 31 آتش‌سوزی و 55 حادثه گوناگون دیگر در 24 ساعت گذشته باعث شد یک نفر جان خود را از دست بدهد و هفت نفر آسیب ببینند. 10 واحد مسکونی، 10 دستگاه وسیله نقلیه و 2 فروشگاه از جمله موارد آتش‌سوزی در این مدت بودند که با حضور بموقع آتش‌نشانان این آتش‌سوزیها مهار و کاملا خاموش شد.

آتش‌نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون از جمله 11 حادثه رانندگی، 10 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن، هفت حادثه آسانسور، هفت حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت و چهار حادثه نشت آب در منازل انجام دادند.

کد مطلب 1041135

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها