مسئولان در برخورد با دانشجویان سعه صدر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مهدی قمصری ظهر پنجشنبه طی سخنانی در مراسم اختتامیه گردهمایی مسئولان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های کشور با بیان اینکه فعالیت در حوزه معاونت دانشجویی به رغم خستگی‌های بسیار توأم با شیرینی‌های خاصی است، گفت: با توجه به خصوصیات قشر جوان دانشجویی خواسته من از همه فعالان دانشجویی دانشگاه‌ها این است که با سعه صدر و تحمل و مدارای بیشتر با دانشجویان برخورد داشته باشند.



وی افزود: همه ما در دانشگاه‌ها باید سعی کنیم که در راستای فرمایش مقام معظم رهبری به دنبال جذب حداکثری و دفع حداقلی باشیم تا بدین وسیله از آسیب‌ها در فضای دانشگاهی بکاهیم.



وی بر اهمیت استفاده از تجربه لازم در شکل برخورد با دانشجویان در دانشگاه‌ها تأکید کرد و ادامه داد: یکی از نکات مهم برای فعالیت در عرصه دانشگاهی این است که با توجه به سختی کار و حساسیت بالای آن مدیران دانشجویی و فرهنگی با درک شرایط و لحاظ دغدغه‌ها عمل کنند.



قمصری همچنین ابراز امیدواری کرد که مسئولان وزارت علوم همچون گذشته به مسائل مربوط به وام، تغذیه و نیز مسائل صندوق رفاهی دانشجویان اهتمام لازم را داشته و در جهت حل مشکلات دانشجویان نهایت تلاش خود را انجام دهند.