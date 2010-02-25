مسئولان در برخورد با دانشجویان سعه صدر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مهدی قمصری ظهر پنجشنبه طی سخنانی در مراسم اختتامیه گردهمایی مسئولان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای کشور با بیان اینکه فعالیت در حوزه معاونت دانشجویی به رغم خستگیهای بسیار توأم با شیرینیهای خاصی است، گفت: با توجه به خصوصیات قشر جوان دانشجویی خواسته من از همه فعالان دانشجویی دانشگاهها این است که با سعه صدر و تحمل و مدارای بیشتر با دانشجویان برخورد داشته باشند.
وی افزود: همه ما در دانشگاهها باید سعی کنیم که در راستای فرمایش مقام معظم رهبری به دنبال جذب حداکثری و دفع حداقلی باشیم تا بدین وسیله از آسیبها در فضای دانشگاهی بکاهیم.
وی بر اهمیت استفاده از تجربه لازم در شکل برخورد با دانشجویان در دانشگاهها تأکید کرد و ادامه داد: یکی از نکات مهم برای فعالیت در عرصه دانشگاهی این است که با توجه به سختی کار و حساسیت بالای آن مدیران دانشجویی و فرهنگی با درک شرایط و لحاظ دغدغهها عمل کنند.
قمصری همچنین ابراز امیدواری کرد که مسئولان وزارت علوم همچون گذشته به مسائل مربوط به وام، تغذیه و نیز مسائل صندوق رفاهی دانشجویان اهتمام لازم را داشته و در جهت حل مشکلات دانشجویان نهایت تلاش خود را انجام دهند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران خواستار برخورد توأم با سعه صدر مسئولان دانشگاهی در ارتباط با دانشجویان شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مهدی قمصری ظهر پنجشنبه طی سخنانی در مراسم اختتامیه گردهمایی مسئولان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای کشور با بیان اینکه فعالیت در حوزه معاونت دانشجویی به رغم خستگیهای بسیار توأم با شیرینیهای خاصی است، گفت: با توجه به خصوصیات قشر جوان دانشجویی خواسته من از همه فعالان دانشجویی دانشگاهها این است که با سعه صدر و تحمل و مدارای بیشتر با دانشجویان برخورد داشته باشند.
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