25 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شدند/ دعوت دوباره از علی کریمی

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که پس از دیدار مقابل کره جنوبی در مرحله انتخابی جام جهانی 2010 از تیم ملی خداحافظی کرده بود، مجددا از سوی افشین قطبی به اردوی این تیم دعوت شده است. در فهرست جدید تیم ملی همچنین نام ابراهیم میرزاپور، دروازه بان تیم سایپا نیز دیده می شود که جایگزین وحید طالب لو شده است.

فهرست تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار مقابل تایلند به شرح زیر است:

سید مهدی رحمتی، ابراهیم میرزاپور، سوشا مکانی، هادی عقیلی، محمد نصرتی، فرزاد آشوبی، احسان حاج صفی، سیدجلال حسینی، حنیف عمران زاده، خسرو حیدری، علی کریمی، مهرزاد معدنچی، فرشید طالبی، میلاد زنیدپور، ایمان مبعلی، علیرضا محمد، جواد نکونام، پژمان نوری، مسعود شجاعی، آندرانیک تیموریان، امیرحسین فشنگچی، محمدرضا خلعتبری، غلامرضا رضایی، میلاد میداودی و کریم انصاری فرد

دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار با تایلند از روز شنبه 8 اسفند در محل کمپ تیم‌های ملی آغاز خواهد شد و ملی پوشان با هفت جلسه تمرین آماده دیدار با تایلند می شوند.

دیدار تیم‌های ملی ایران و تایلند در چارچوب مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا ساعت 19:30 روز چهارشنبه 12 اسفندماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.