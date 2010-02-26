93 درصد از حرکات انسان قابل پیش بینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مطالعه که با استفاده از اطلاعات افراد ناشناس جمع آوری شده از شرکتهای خدمات تلفن همراه صورت گرفته است، 93 درصد از دفعات می توان با دقتی بالا رفتار و حرکات افراد را پیش بینی کرد.

این تحقیقات همچنین نشان می دهد اکثر افراد طی دوره زمانی که اطلاعات آنها به ثبت رسیده است، از محدوده ای با شعاع 9 کیلومتری خارج نشده اند و همچنین 70 درصد احتمال حضور مجدد افراد در مکانی که بیشترین بازدید را از آن داشته اند وجود دارد.

اطلاعات تلفنهای همراهی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت که حداقل هر دو ساعت یک بار به اینترنت اتصال پیدا کرده بودند و اطلاعات موقعیت خود را با دقتی برابر 5 کیلومتر مربع به ثبت رسانده بودند. اطلاعات به دست آمده حتی در مورد افرادی که معمولا در مسافتهای طولانی تر از صدها مایل سفر می کنند نشان می دهد رفتار این افراد نیز کاملا قابل پیش بینی است و الگوی مسیر سفر آنها کاملا بر اساس فرمولی ویژه تعیین می شود، به بیانی دیگر هر یک از این افراد طی مسیر حرکت خود به صورت میانگین از 63 منطقه بازدید می کردند.

بر اساس گزارش تلگراف، محققان بر این باورند اطلاعات به دست آمده از این تحقیقات و مطالعات مشابه می تواند برای مدیریت اطلاعاتی شبکه های تلفن همراه، نقشه برداری از شهرها و تعیین میزان گستردگی ویروسهای بیماری زا مورد استفاده قرار گیرند.