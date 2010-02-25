ایجاد نمایشگاه بین المللی منشا تحول در اقتصاد لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدرضا ملکشاهی راد ظهر پنجشنبه در جلسه فوق العاده نمایشگاهی استان در محل این نمایشگاه اظهار داشت: در حال حاضر فضای مطلوب جهت کارهای عمرانی در استان فراهم شده و این امر بسیار امیدوار کننده است.

وی با اشاره به اینکه جهت احداث مکان دائمی نمایشگاه های بین المللی استان 300 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است بر ضرورت تسریع در بهره برداری از این پروژه مهم و اساسی تاکید کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: ایجاد نمایشگاه بین المللی استان لرستان منشاء تحول در بخش تولید و اقتصاد استان خواهد شد.

ملکشاهی راد با تأکید بر اینکه زیرساختهای لازم جهت احداث مکان در نظر گرفته شده است، یادآور شد: تسهیلات و سرمایه ها به هم متصل هستند و ما می خواهیم این طرح هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.

برگزاری اولین نمایشگاه صنعت ساختمان در محل جدید نمایشگاه های لرستان

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی با تشریح وضعیت احداث نمایشگاه لرستان، عنوان کرد: برای احداث مکان نمایشگاههای بین المللی استان 10 درصد کل هزینه ها از سوی این سازمان پرداخت خواهد شد.

حجت الله بیرانوند با بیان اینکه با توجه به میزان پیشرفت پروژه کمکهای خود را ارائه خواهیم کرد، افزود: تاکنون نیز مبلغی بالغ بر سه میلیارد ریال برای انجام این پروژه از سوی دولت کمک شده است.

وی با تاکید بر اینکه بخش دولتی کمک لازم را در این خصوص داشته است، افزود: کمکهای دولتی که تاکنون به پروژه تزریق شده جلوتر از پیشرفت فیزیکی پروژه است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان خاطر نشان کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در نیمه اول اسفندماه سالجاری اولین نمایشگاه صنعت ساختمان در مکان دائمی این نمایشگاه با 200 غرفه بر پا خواهد شد.

سهام نمایشگاه بین المللی لرستان عرضه می شود

سرپرست معاون برنامه ریزی استانداری لرستان و مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: احداث مکان دائمی نمایشگاههای بین المللی لرستان یکی از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان است.

محمد رضا ملکی راد با تاکید بر اینکه برای احداث چنین مکانی اقدامات بسیار گسترده ای صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: برای سرعت بخشیدن به این طرح باید مجموعه مدیریت نمایشگاهها در مکان دائمی مستقر شوند چرا که حضور مجموعه مدیریت نمایشگاه در مکان دائمی باعث رونق بخشیدن به آن می شود.

وی با بیان اینکه در کنار چنین مکانی باید مجموعه های رفاهی نیز مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: در کنار این نمایشگاه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای را در صورت نیاز می توان احداث کرد.

سرپرست معاون برنامه ریزی استانداری لرستان و مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری با اشاره به عرضه سهام نمایشگاه جهت مشارکت مردم در این امر، یادآور شد: سهام این شرکت باید در برنامه زمانبندی شده عرضه شود و به طور قطع مردم نیز از این امر استقبال خواهند کرد.

ملکی راد خاطرنشان کرد: جهت انجام زیرساختهای مورد نیاز مکان دائمی نمایشگاه های بین المللی استان دستگاه های اجرایی تاکنون همکاری لازم را داشته اند.