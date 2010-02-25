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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۰۹

در دانشگاه قم؛

کتاب برنامه‌ریزی جامع فرهنگی در دانشگاه‌ها رونمایی شد

قم - خبرگزاری مهر: در اختتامیه گردهمایی سراسری معاونان و مدیران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها از کتابی در خصوص برنامه جامع آموزش کارگزاران فرهنگی دانشگاه‌ها با عنوان «در مسیر شدن» رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون فرهنگی وزیر علوم ظهر پنجشنبه در حاشیه رونمایی از این کتاب در جمع خبرنگاران گفت: کتاب «درمسیر شدن»  که کاری از دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم می‌باشد روز گذشته از زیر چاپ خارج شد و به طور رسمی در اختتامیه این گردهمایی رونمایی شد.

غلامرضاخواجه سروی افزود: این کتاب در حقیقت مجموعه مدونی است که نتیجه تلاش‌های کمیته بررسی برنامه آموزش کارگزاران فرهنگی دانشگاه‌ها در دوره فعالیت دکتر خرمشاد در معاونت فرهنگی می‌باشد.

خواجه سروی با اشاره به این که در این کتاب برنامه درسی برای آموزش این کارگزاران فرهنگی تدوین شده است، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف تدوین چنین کتابی این بوده که با انتشار این اثر کاربردی‌، کارایی نیروی انسانی فعال در حوزه فرهنگی دانشگاه‌ها ارتقا یافته و ما بتوانیم به این وسیله در انجام فعالیت‌های کلان خود موفق‌تر باشیم.

کد مطلب 1041162

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