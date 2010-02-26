واکنش مثبت وزارت بهداشت به گزارش مهر / اخطار به موسسه غیرمجاز دستیاری

به گزارش خبرنگار مهر، گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر چهارشنبه گذشته در گزارشی به بررسی سوء استفاده های موسسات غیرمجاز از شرایط ایجاد شده برای داوطلبان آزمون دستیاری با توجه به ابطال آزمون این دسته از داوطلبان پرداخت.

در گزارش مهر آمده بود: در اطلاعیه های این کلاس ها که بر روی اینترنت قابل مشاهده است آماده است: "برگزاری کلاس مرور آخر توسط دکتر ....... "، "مرور نکات مهم در قالب 600 تست جدید" و مطالب دیگر. این کلاس ها که قرار است دو روز پیش از آزمون مجدد دستیاری برگزار شود شهریه ای چند صدهزار تومانی را در قالب دو کلاس 10 ساعته از داوطلبان اخذ می کنند.

این موسسه آموزشی خبری رسمی از وزارت بهداشت درباره زمان برگزاری آزمون مجدد دستیاری را به گونه ای منتشر کرده است که گویا این موسسه کاملا قانونی و رسمی و در ارتباط با وزارت بهداشت است. این موسسه با اینگونه اخبار و اطلاعیه ها قصد دارد در حداقل زمان موجود برای آزمون مجدد نیز از داوطلبانی که چند روز گذشته استرس ابطال آزمون و برگزاری مجدد آن را داشته اند سوء استفاده کند.

همانگونه که در تصویر تبلیغ این موسسه آمده از داوطلبان متقاضی برای دو روز مبلغ 200 هزار تومان دریافت می شود. ضمن اینکه این موسسه اعلام کرده است 600 تست جدید را برای داوطلبان بررسی خواهد کرد که مشخص نیست در مدت ابطال آزمون تا امروز که تنها 5 روز می گذرد چگونه 600 تست جدید برای آزمون دستیاری آماده ارائه به داوطلبان کرده است.

به نظر می رسد وزارت بهداشت باید نسبت به غیرقانونی بودن اینگونه موسسات موضع جدی گرفته و اطلاعیه های رسمی صادر کند. ضمن اینکه برخورد با اینگونه موسسات سودجو که گویا با کندی بسیار صورت می گیرد اراده ای قویتر می خواهد.

تبلیغ کلاس دو روزه 200 هزار تومانی در اینترنت (نام مدرس از سوی مهر حذف شده است)

وزارت بهداشت نیز پس از انتشار گزارش خبرگزاری مهر با هشدار به موسسات آموزشی دستیاری غیرمجاز از دستگاههای امنیتی و قضائی خواست با اینگونه موسسات غیرقانونی که قصد اخلال در امور آزمون پذیرش دستیاری تخصصی را دارند برخورد کند.

وزارت بهداشت در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به فعالیت برخی موسسات آموزشی دستیاری تخصصی با عناوین مختلف و اخذ وجوه قابل توجه و سوءاستفاده از شرایط پیش آمده و نظر به اینکه اینگونه موسسات فاقد هر گونه مجوز قانونی هستند، به داوطلبین توصیه شده برای موفقیت در آزمون پیش رو به دانسته­ها و مطالعات خود تکیه کرده و فریب ادعاهای غیرواقعی این موسسات را نخورند.

وزارت بهداشت با ارسال اخطاری به یک موسسه آموزشی که در روزهای اخیر اقدام به تبلیغات اینترنتی با عنوان "مرور آخر" کرده بود این موسسه را موظف کرد فعالیتهای خود را که بدون مجوز قانونی دایر کرده بود متوقف کند.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود.