بودجه انجمن تالاسمی کشور قطع شده است/ شناسایی 18 هزار مبتلا

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمدرضا مشهدی ظهر پنجشنبه در سمینار یکروزه تالاسمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر افزود: به علت قطع بودجه انجمن تالاسمی ایران در چهار سال گذشته نتوانسته ایم به خانواده های این افراد خدمات خاصی ارائه دهیم.

وی خاطر نشان کرد: بیش از 18 هزار و 616 نفر افراد تالاسمی در کشور شناسایی شده اند.

مشهدی در خصوص پیشگیری از تالاسمی بیان داشت: بخش اعظم پیشگیری مربوط به وزارت بهداشت و درمان است و انجمن تالاسمی ایران در قالب کارگاه های آموزشی به صورت ماهانه در سراسر استانها به اطلاع رسانی می پردازند.

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران با بیان اینکه در سه سال اخیر میزان متولدان تالاسمی در کشور کاهش یافته است، بیان کرد: تنها در دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان این روند کاهشی را نداشته ایم.

وی در خصوص بیمه مبتلایان به تالاسمی گفت: غیر از افراد شاغل که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند، افراد عادی مبتلا به تالاسمی با معرفی نامه از انجمن تالاسمی می توانند از بیمه خدمات درمانی استفاده کنند و دفترچه خاص برای آنها صادر می شود.

مشهدی افزود: استفاده از بیمه در سالهای گذشته برای مبتلایان به تالاسمی رایگان بود اما اکنون با مصوبه بیمه ایرانیان به مشکل برخورده ایم و بیمه شدگان باید مبلغ حق بیمه عضویت را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه سه هزار و 500 نفر از مبتلایان به تالاسمی به دیابت نیز دچار شده اند، بیان داشت : 30 درصد از مبتلایان به تالاسمی به هپاتیت نیز مبتلا شده اند.

مشهدی با اشاره به اینکه بسیاری از هزینه های فرد مبتلا به تالاسمی را بیمه پرداخت می کند، گفت: مشکل اصلی بیماران تالاسمی درمان های جانبی است چراکه یک فرد تالاسمی به بیماری های دیگری نیز مبتلا می شود که هزینه آن را خود باید پرداخت کند.

وی با تاکید بر کنترل همه خون های تزریقی به بیماران بیان کرد: همه خون ها داخلی هستند و خون جایگزین حذف شده است.

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران با اشاره به اجرای طرح "اهدا کننده مستمر و اهدا کننده آشنا" در کشور خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح افرادی که به صورت مستمر خون اهدا می کنند شناسایی شده و خونهای سالم از این افراد دریافت می شود.