متن و حاشیه جشن یکصد سالگی نهاد وکالت در تالار وزارت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم "جشن یکصد سالگی تاسیس نهاد وکالت" شب گذشته ( چهارشنبه ) در تالار وزارت کشور در حالی آغاز شد که هزاران وکیل از ساعتها قبل در خیابان فاطمی و کوچه‌های اطراف آن در انتظار باز شدن دربهای تالار و شروع مراسم بودند. مراسمی که انتظار می رفت با وجود چالشهای به وجود ‌آمده برای بودن یا نبودن ماهیت کانون وکلای دادگستری مرکز با حاشیه های زیادی برگزار شود. برخلاف تصور مسئولان برگزاری مراسم، استقبال وکلا به حدی بود که در مدت کمتر از 30 دقیقه تمام صندلی‌های تالار بزرگ وزارت کشور مملو از جمعیت شد و بیش از هزار نفر از وکلا مراسم را از داخل لابی تالار دنبال می کردند.

جشن یکصد سالگی نهاد وکالت در ایران با تلاوت قرآن کریم توسط یکی از وکلای جوان آغاز شد و مجری برنامه در فضایی دراماتیک همراه با روشن کردن شمع‌های روی سن تاریخ فرهنگی و حقوقی ایران را از ابتدا تا امروز بازگو کرد. تاریخی که نشان از حضور پررنگ جامعه وکلای ایرانی، در یک قرن اخیر در راه دفاع از مظلوم و احقاق حق و حقوق قانونی مردم را روایت می کرد. جندقی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اولین سخنران این مراسم بود که با تشویق حاضرین به روی سن آمد. جندقی در ابتدا با ارج نهادن به خدمات و فعالیتهای یکصد ساله وکلای برجسته موضوع سخنرانی خود را تغییر داد.

درخواست تعلیق حکم رئیس سابق قوه قضائیه

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه در 58 سالی که از عمر تاسیس قانون وکلای دادگستری می گذرد بر اساس قانون حق انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون و احراز حکم وکالت وکلا به صورت مستقل از دولت بر عهده اعضای کانون بوده است، اظهار داشت: یک هفته قبل از پایان دوران تصدی آیت الله شاهرودی در مقام ریاست قوه قضائیه آیین‌نامه ای را تدوین کردند که در ماده 11 و ماده 17 آن آمده است که صدور پروانه فعالیت وکلا بر عهده قوه قضائیه بوده و هیئتی 5 نفره به انتخاب قوه قضائیه وظیفه مدیریت و نظارت بر عملکرد وکلا در کانون را عهده دار می باشند.

وی در ادامه افزود: این آیین نامه که به امضای رئیس قوه قضائیه وقت نیز رسیده است کاملاً برخلاف صریح قوانین دیوان عدالت اداری، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون اساسی است. پس از تصویب قانون وکلای 19 مرکز کشور طی جلسه ای اعتراض آمیز اعلام کردند که این قانون را به جهت مغایرت با قوانین کشور اجرا نمی کنیم.

جندقی در ادامه با بیان اینکه کانونهای وکلای کشور طی شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی به این نامه غیرقانونی قوه قضائیه شدند اظهار داشت: مقاومت و پیگیریهای کانونها باعث شد تا ریاست وقت قوه قضائیه اجرای آیین نامه را 6 ماه به تعویق اندازد.

انتقاد از حکم دادگاه عالی انتظامی قضات

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: در حالی که بحران ناشی از تدوین آیین نامه خلاف قانون استقلال کانون وکلای دادگستری فروکش نکرده بود ، متاسفانه اقدام غیرقابل انتظار از ناحیه ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات صورت گرفت که طی آن 45 درصد از وکلای خوشنام، صدیق، با سوابق روشن که بعضاً سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضائیه را داشتند رد صلاحیت شدند . این اقدام تمام وکلای کشور را در شوکی غیرقابل تصور مبهوت کرد.

جندقی در این مراسم از تمامی اعضای کانون خواست تا به عنوان اعتراض به رد صلاحیت نمایندگان وکلا از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات با حضوری پرشور در انتخابات آتی کانون شرکت کنند.

دریافت پروانه وکالت 2500 وکیل نتیجه عملکرد کانون وکلا

رئیس کانون وکلای دادگستری در ادامه به فعالیتهای کانون اشاره کرد و افزود: طی دو سال گذشته فعالیت، هیئت مدیره کانون بیش از 106 جلسه برگزار کرده که در آزمونهای ورودی مجموعاً یک هزار و 708 نفر کارآموز پذیرفته شده است.

وی اظهار داشت: در طول مدت کارآموزی از سال 87 تاکنون دو هزار و 456 نفر موفق به دریافت پروانه وکالت شدند.

وی گفت: کانون وکلای دادگستری در این دوره از مدیریت خود دو کتاب با نامهای "صد مقاله از یکصد وکیل" و کتاب "اسامی تمام وکلای ایران از صد سال پیش تاکنون" را منتشر کرده است.

وکیل سنگ محک قاضی است / وکیل دولتی را جایگزین وکیل مردمی نکنید

در ادامه این مراسم کاتوزیان پیشکسوت کانون وکلا، استاد دانشگاه و نویسنده برترین کتب دانشگاهی در حوزه وکالت پس از چند سال با تشویق حاضرین بر روی سن قرار گرفت و با اعتراض به آنچه نادیده گرفتن حقوق قانونی کانون وکلای دادگستری از سوی قوقه قضائیه خواند ، اظهار داشت: یکی از ابزارهای کند کردن ظلم یا فشار دولتها بر مردم قرار دادن نهادهای مردمی میان دولت و مردم است که همیشه تا به امروز موثر بوده است و کانون وکلا به عنوان واسطه مردم در توسعه و اجرای عدالت می تواند باشد و حذف آن یعنی عین بی عدالتی در حق مردم.

وی گفت: در دورانی که خصوصی سازی و مدیریت جامعه به دست خود مردم مطرح می شود چرا می خواهند کانون وکلا را دولتی کنند؟

وی در ادامه افزود: وکالت و وکیل به عنوان یک ناظر بر اجرای عدالت بر عملکرد دادگاهها محسوب می شود و هیچکس بهتر از وکیل نمی تواند توان و قدرت قاضی را در تصمیم گیری ارزیابی کند. اما امسال جشن روز وکیل رنگ و بوی دیگری دارد. احساس ما با رنج همراه است. وظیفه وکلا هم این است که احترام خود را حفظ کنند تا جامعه به آنها احترام بگذارند.

وکلا در صدا و سیما منفی نشان داده می شوند

کاتوزیان با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها و صدا و سیما از نشان دادن چهره منفی از وکیل اظهار داشت: متاسفانه در صدا و سیما بیشتر وکیل را به عنوان یک مزدور بی ارج، شارلاتان، دنیاطلب، مادی گرا و حقه باز نشان می دهند. کسی که از خود شخصیت نداشته و قابلیت انسان بودن ندارد و هیچ توضیحی برای آن وجود ندارد. در حالی که وکلا نیز شهید داده اند و از انقلاب در دوران ستم‌شاهی دفاع کرده اند.

به گزارش مهر، در ادامه این مراسم دکتر غلامحسین الهام وزیر دادگستری دولت نهم در مراسم حضور پیدا کرد که پس از ورود میرکوهی معاون وزیر دادگستری ، مراسم را ترک کرد.

میرکوهی در پاسخ به این اقدام الهام به خبرنگار مهر گفت: بنده قبل از ورود به مراسم با ایشان تماس گرفتم و ایشان گفتند من در مراسم هستم . من هم گفتم تا چند دقیقه دیگر می رسم ولی ایشان با دیدن من مراسم را ترک کردند!

با وجود اینکه معاون وزیر دادگستری تا انتهای مراسم حضور داشت مجری وی را برای سخنرانی یا اهدای هدایا به روی سن دعوت نکرد. این مراسم با تقدیر از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری و اجرای موسیقی به پایان رسید.