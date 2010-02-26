مردانی که قربانی سلامت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مقوله توجه به سلامت مردان از آن جهت حائز اهمیت است که این گروه از جمعیت کشور، حرکت دهنده چرخ بزرگ اقتصاد تلقی می شود و اگر خللی در سلامت این افراد رخ دهد، قطعا عوارض آن در وهله اول متوجه جامعه خواهد شد. از این رو، روز ملی سلامت مردان چهار سالی است که در تقویم وزارت بهداشت گنجانده شده تا به این بهانه، سلامت مردان بیش از پیش مورد توجه همگان قرار گیرد.

دکتر محمدرضا مجدی، مدیر کل سلامت جمعیت، خانواده‌ و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه 50 درصد از فاکتورهای مؤثر در سلامت مربوط به شیوه زندگی است، می گوید: 20 درصد فاکتورهای موثر بر سلامت مربوط به عوامل محیطی، 10 درصد مربوط به دسترسی به خدمات درمانی و همچنین 20 درصد نیز مربوط به فاکتورهای ژنتیکی است. بنابراین غربالگری به منظور شناسایی و پیشگیری از بروز بیماریها بسیار لازم است.

این در حالی است که بررسیها و گزارشها نشان می دهد در حوادث ترافیکی نیز، مردان قربانیان اصلی هستند به طوری که پنج برابر زنان در این قبیل حوادث و سوانح قربانی می شوند.

در کنار حوادث ترافیکی، ابتلا به بیماریهای خطرناک و سخت همچون ایدز و سرطانها نیز در مردان از شیوع بالاتری برخوردار است. به طوری که 90 درصد موارد ابتلا به اچ آی وی، مربوط به مردان است.

همچنین حوادث ناشی از نیروهای مکانیکی، قتل و خشونت، بیماریهای مزمن، انسداد ریه، بیماریهای قلبی و ریوی، خودکشی، آسم، سوختگی، اسکیزوفرنی و... نیز در مردان بیشتر از زنان است.

به گفته مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده‌ و مدارس وزارت بهداشت، بیماریهای قلبی و عروقی، حوادث، سوانح و سرطانها به ترتیب از علل عمده مرگ و میر در مردان و زنان کشور است.

مجدی، بروز سرطان در مردان را نسبت به زنان کشور بیشتر دانسته و می افزاید: بر اساس آمار سال 85 نظام ثبت سرطان کشور، سرطان در مردان کشور نزدیک به 34 هزار و در زنان حدود 26 هزار مورد بوده است که این امر نشان دهنده بروز بیشتر این بیماری در مردان است. در مجموع سرطانهای پوست، معده، مثانه، پروستات و روده بزرگ پنج سرطان اول مردان و همچنین سرطان‌های سینه، پوست، روده بزرگ، معده و مری پنج سرطان اول زنان را تشکیل می‌دهند.

مشغله های کاری و خانوادگی، دست به دست هم داده که مردان کمتر به سلامت جسم و روح خود توجه کنند و در این بین اگر دچار بیماری یا عارضه ای هم شوند با بی خیالی از کنار آن می گذرند. در واقع بسیاری از مردان بر این باورند که اگر نقش اجتماعی زنده و پویایی دارند پس سالم هم هستند در حالی که لازم است با وجود احساس سلامت، برنامه‌ای منظم برای معاینات پزشکی تنظیم کنند.

طبق آمار سال 86، از یک میلیون و 220 حادثه‌ای که در این سال ثبت شده، 2/72 درصد حوادث مربوط به مردان بوده که از این میان، 40 درصد حوادث در کوچه و خیابان اتفاق افتاده است که بیش از 79 درصد آن مربوط به مردان است. همچنین 8/8 درصد حوادث در بزرگراهها اتفاق افتاده که 76 درصد آن مربوط به مردان بوده است.

مجدی با اشاره به روند افزایش امید به زندگی در کشور، می گوید: امید به زندگی در سال 55 نزدیک به 56 سال بوده است اما میانگین آن اکنون 72 سال است که امید به زندگی در زنان بیشتر از مردان است.

نامگذاری روز ملی سلامت مردان، همزمان با اولین پنجشنبه اسفند ماه، از سال 85 و به ابتکار انجمن اورولوژی و با هدف اطلاع‌ رسانی در رابطه با جنبه ‌های مختلف سلامت مردان صورت گرفته است.

دکتر سید جلیل حسینی، رئیس انجمن اورلوژی ایران با اشاره به مطالعات انجام شده مربوط به شیوع سرطانها در مردان، می گوید: سرطان مثانه در مردان 5/2 تا پنج برابر بیشتر از زنان است.

وی از سرطان پروستان به عنوان شایع‌ترین سرطان مردان نام می برد و می افزاید: سرطان پروستات هیچ علامتی به جز تغییر در ادرار ندارد، سرطان پروستات سومین و سرطان مثانه چهارمین سرطان در مردان و پسر بچه‌ها است.

مردان به طور نسبی پنج سال زودتر از همسرانشان فوت می‌کنند چرا که در طول زندگی با مخاطرات بیشتری نسبت به زنان مواجه هستند در حالی که عوامل زیستی در این بین تا حدودی نقش دارد اما حفظ سلامت مردان نیز می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

متاسفانه اغلب مردان به سلامت جسم و روح خود چندان توجهی نمی‌کنند و فکر می‌کنند اگر نقش اجتماعی زنده و پویایی دارند پس سالم نیز هستند در حالی که لازم است با وجود احساس سلامت، برنامه‌ای منظم برای معاینات پزشکی تنظیم کنند.

متخصصین قلب و عروق، از بیماریهای قلب و عروق به عنوان یکی از تهدیدهای بزرگ برای سلامت مردان نام می برند. به طوری که "آترواسکلروز" یا سفت شدن سرخرگها عمده ‌ترین بیماری است که مردان را تهدید می‌کند. بیشترین علت مرگ بین زنان و مردان در سراسر جهان سکته و بیماریهای قلبی است.

با توجه به اینکه در بیماریهای قلبی و عروقی، تجمع کلسترول به طور تدریجی سرخرگهای قلب و مغز را مسدود می کند لذا به گفته متخصصان از هر پنج مرد و زن یک نفر به علت بیماری قلبی و عروقی جان خود را از دست می‌دهد. ضمن اینکه میانگین سن فوت بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی در مردان 65 سال است.

سرطان ریه به عنوان یکی دیگر از عوامل تهدید کننده سلامت مردان نام برده می شود که اغلب بدون هیچ گونه علائمی بروز و پیشرفت می‌کند به گونه‌ای که در زمان ظهور علائم بیماری در مرحله پیشرفته قرار دارد و به سختی می‌توان آن را درمان کرد. ضمن اینکه 90 درصد سرطانهای ریه به علت مصرف سیگار است و معاینه موثر و دقیقی برای تشخیص سرطان ریه وجود ندارد.

سرطان پروستات نیز بیماری مختص مردان است که با بالا رفتن سن، مردان مستعد ابتلا به این بیماری می‌شوند به طوری که از هر 6 مرد یک نفر به این بیماری دچار می شود و از هر 35 مبتلا تنها یک نفر جان خود را از دست می‌دهد.

سرطان پروستات اغلب دارای سرعت پیشروی کندی است و تقریبا علامتی ندارد و فقط با معاینه به پزشک و تستهای آزمایشگاهی قابل تشخیص است و به خصوص مردان بالای 50 سال باید از نظر این بیماری کنترل شوند.