وحدت از ضروریات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد عصر پنجشنبه در نشست برنامه ریزی هفته وحدت در گرگان افزود: شیعه و سنی مشترکات زیادی دارند که می توان از این مشترکات برای رسیدن به وحدت و همدلی بهره گرفت.

وی یکی از راه های رسیدن به وحدت را کارهای فرهنگی دانست و افزود: تاثیرگذارترین عامل در ایجاد وحدت کار فرهنگی است و فعالیتهای فرهنگی در استقرار وحدت و گسترش آن بسیار مهم است.

حجت الاسلام ولی نژاد خاطرنشان کرد: یکی از فعالیت های این اداره کل برای رسیدن به وحدت، برگزاری فعالیت های فرهنگی و زمینه سازی برای مشارکت چهره های تاثیرگذار در تقریب بین شیعه و سنی است.

ولی نژاد در همین زمینه به برگزاری کنگره منطقه ای شعر اهل بیت(ع) در استان اشاره و تصریح کرد: شعر از مولفه های تاثیرگذار در حوزه فرهنگی است و با برگزاری این کنگره تلاش می شود تا از لطافت و زیبایی شعر برای بیان نقاط مشترک بین مذاهب اسلامی و دست یابی به وحدت استفاده شود.

وی ادامه داد: کنگره شعر اهل بیت(ع) کشوری بوده و به صورت منطقه ای با مشارکت استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به میزبانی استان گلستان در روز هفدهم ربیع الاول (سیزدهم اسفندماه) برگزار می شود.

وی اضافه کرد: برای شرکت در این کنگره، 281 اثر ادبی از سراسر کشور به دبیرخانه کنگره رسید که بیشتر این آثار در زمینه شعر و پس از آن مقاله و نثر ادبی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان همچنین از بررسی آثار از سوی هیئت داوران خبر داد و تصریح کرد: در کنگره شعر اهل بیت (ع) در گلستان حجت الاسلام ناصر نقویان، استاد دانشگاه و مبلغ حوزه دین و همچنین دکتر سوران از برادران اهل سنت و استاد دانشگاه از استان کردستان سخنرانی می کنند.

وی با بیان اینکه در کنگره اهل بیت(ع) در گلستان از صاحبان 14 اثر برتر تجلیل می شود، یادآور شد: آثار برتر پس از پایان کنگره به صورت کتاب چاپ و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.