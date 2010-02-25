  1. استانها
  2. گلستان
۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۰

ولی نژاد:

وحدت از ضروریات جامعه است

وحدت از ضروریات جامعه است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: وحدت یکی از ضروریات جوامع اسلامی است و اگر نباشد همه از نبود آن متضرر می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد عصر پنجشنبه در نشست برنامه ریزی هفته وحدت در گرگان افزود: شیعه و سنی مشترکات زیادی دارند که می توان از این مشترکات برای رسیدن به وحدت و همدلی بهره گرفت.

وی یکی از راه های رسیدن به وحدت را کارهای فرهنگی دانست و افزود: تاثیرگذارترین عامل در ایجاد وحدت کار فرهنگی است و فعالیتهای فرهنگی در استقرار وحدت و گسترش آن بسیار مهم است.

حجت الاسلام ولی نژاد خاطرنشان کرد: یکی از فعالیت های این اداره کل برای رسیدن به وحدت، برگزاری فعالیت های فرهنگی و زمینه سازی برای مشارکت چهره های تاثیرگذار در تقریب بین شیعه و سنی است.

ولی نژاد در همین زمینه به برگزاری کنگره منطقه ای شعر اهل بیت(ع) در استان اشاره و تصریح کرد: شعر از مولفه های تاثیرگذار در حوزه فرهنگی است و با برگزاری این کنگره تلاش می شود تا از لطافت و زیبایی شعر برای بیان نقاط مشترک بین مذاهب اسلامی و دست یابی به وحدت استفاده شود.

وی ادامه داد: کنگره شعر اهل بیت(ع) کشوری بوده و به صورت منطقه ای با مشارکت استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به میزبانی استان گلستان در روز هفدهم ربیع الاول (سیزدهم اسفندماه) برگزار می شود.

وی اضافه کرد: برای شرکت در این کنگره، 281 اثر ادبی از سراسر کشور به دبیرخانه کنگره رسید که بیشتر این آثار در زمینه شعر و پس از آن مقاله و نثر ادبی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان همچنین از بررسی آثار از سوی هیئت داوران خبر داد و تصریح کرد: در کنگره شعر اهل بیت (ع) در گلستان حجت الاسلام ناصر نقویان، استاد دانشگاه و مبلغ حوزه دین و همچنین دکتر سوران از برادران اهل سنت و استاد دانشگاه از استان کردستان سخنرانی می کنند.

وی با بیان اینکه در کنگره اهل بیت(ع) در گلستان از صاحبان 14 اثر برتر تجلیل می شود، یادآور شد: آثار برتر پس از پایان کنگره به صورت کتاب چاپ و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

کد مطلب 1041176

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها