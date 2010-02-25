بازنشستگی پیش از موعد موجب کمبود نیرو در آموزش و پرورش شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جلال رحیمی ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان آموزش و پرورش استان در جمع خبرنگاران افزود: برای برطرف شدن مشکلاتی که به دلیل بازنشستگی پیش از موعد به وجود آمده، در سال جدید نیروهایی استخدام خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه استخدام نیروها بر اساس نیاز استانها در رشته های خاص صورت خواهد گرفت، ادامه داد: هموار کردن مسیر برای ادامه تحصیل فرهنگیان، استخدام معلمین ورزشی و سرایدارها، افزایش حق مدیریت و معاونان مدارس از برخی فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش در سال جاری به شمار می آید.

رحیمی افزود: تأکید بر مدرسه محوری در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این زمینه، باید از رهنمودهای رسانه های جمعی و نظرات صاحب نظران استفاده کنیم.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نهاد آموزش و پرورش باید جایگاه خود را در جامعه پیدا کند، ادامه داد: با تقویت وزارت آموزش و پرورش در جامعه، می توان شاهد تقویت سایر ارگانها و نهادهای دولتی نیز بود که این امر، کاملا در کشوری مثل ژاپن نهادینه شده است.

رحیمی گفت: انتخاب مسئولان سازمانها در سطح استان با تأکید وزیر مربوطه، استاندار، امام جمعه و نمایندگان مجلس صورت می پذیرد و البته این مسئله خارج از بحثهای سیاسی انجام می شود که در این میان انتخاب افرادی با تجربه، مسئولیت پذیر و انقلابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه اولویت قرار دادن جامعه ایثارگر و بسیجی باید در رأس امور قرار گیرد افزود: با توجه به اینکه دولت ما دولت جوان گرایی است، باید به جوانان بیشتر بها داد و آنان را تقویت کرد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور استانها، عنایت و توجه دولت عدالت محور به آموزش و پرورش را یادآور شد و گفت: باید تلاش شود تا آموزش و پرورش به جایگاه واقعی خود برسد.

رحیمی به انتخاب رئیسان آموزش و پرورش استانها اشاره کرد و گفت: در تغییر و تحولات رئیسان آموزش و پرورش باید نظرات نمایندگان مردم در مجلس، امام جمعه و استاندار استانها تامین شود.