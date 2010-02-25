دیدار رهبران سیاسی و نظامی برای بررسی ابعاد کودتا علیه دولت اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ورد بولتن"، عبدالله گل امروز ساعت 11 به وقت محلی موضوع دستگیری افسران نظامی این کشور به اتهام توطئه و برنامه ریزی برای کودتا تحت عنوان "چکش بزرگ" را با رجب طیب اردوغان و ژنرال "ایلکر باسبوق" مورد بررسی قرار داد.

این دیدار در حالی برگزار می شود که دادگاهی در استانبول 8 افسر دیگر ارتش ترکیه را به تلاش برای براندازی دولت در سال 2003 میلادی متهم کرد و به این ترتیب شمار متهمان نظامی در این زمینه که تحت بازجویی هستند به 20 نفر رسید.

این دادگاه در عین حال با تمدید بازداشت عده ای، حکم آزادی 10 نفر از مظنونان که در ارتباط با پرونده کودتا در زندان بودند صادر کرده است .

ارتش ترکیه تاکنون سبب برکناری 4 دولت در این کشور شده است و اندکی پس از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2003، طرح کودتا در داخل ارتش مورد بحث و برنامه ریزی قرار گرفت.

ماه گذشته روزنامه "طرف" فاش کرد که یک سند 5 هزار صفحه ای و نوارهایی از طرح کودتای مذکور در سال 2003 به دست آورده که در آن گفته شده است که حزب عدالت و توسعه قادر به حفاظت از کشور نیست.

ارتش اعلام کرده است که اسناد مذکور بخشی از یک سمینار آموزشی نظامی بود و هرگز به معنای یک توطئه تلقی نمی شود.

کودتاچیان متهم شده اند که در طرح خود برای کودتا، بمب گذاری در مساجد ، ایجاد تنش در روابط با یونان و همچنین بی اعتباری دولت ترکیه و در نهایت سقوط آن را برنامه ریزی کرده بودند.