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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۵

کارت ملی هوشمند در آذربایجان غربی صادر می شود

کارت ملی هوشمند در آذربایجان غربی صادر می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی گفت: از سال آینده کارتهای ملی هوشمند جایگزین کارتهای ملی فعلی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد جوان بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اعلام این خبر گفت: شناسایی، تصدیق هویت بیومتریکی از طریق اطلاعات مربوط به اثر انگشت و لاله گوش و همچنین امضای دیجیتالی از کاربردهای اصلی این کارت هوشمند خواهد بود.

وی ضریب امنیتی بالا، امکان گنجاندن کاربردها و خدمات مختلف شامل کارت سوخت، گواهینامه رانندگی، کارت تلفن و کارت اعتباری را از مزایای کارتهای ملی هوشمند، دانست و بیان داشت: امکان افزودن 20 کاربرد مختلف به این کارتها بعد از صدور آن هم وجود دارد.

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان غربی از تمدید مهلت اعتبار کارتهای ملی فعلی که زمان اعتبار آنها پایان یافته و یا رو به پایان است خبر دارد و گفت: مهلت اعتبار این کارتها تا دو سال آینده یعنی تا سال 90 تمدید شده نیازی به مراجعه افراد نیست.

جوان تعداد واجدان شرایط دریافت کارت ملی در آذربایجان غربی را دو میلیون و 300 هزار نفر عنوانو خاطرنشان کرد: تاکنون دو میلیون و 100 هزار نفر کارت ملی خود را دریافت کرده اند.

کد مطلب 1041195

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