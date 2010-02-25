خانه های وزنه برداری در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسین رضازاده بعداز ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: با همکاری مسئولان اجرایی استانها و فدراسیون وزنه برداری این رشته ورزشی در استانها شکوفا خواهد شد.

وی در خصوص برنامه های فدراسیون وزنه برداری در سال آینده اظهارداشت: حضور در مسابقات بین المللی و کسب سهمیه های المپیک 2012 لندن از مهمترین برنامه های این فدراسیون در سال 89 است.

رضازاده شرکت درمسابقات جهانی آنتالیای ترکیه، بازیهای آسیائی گوانگ جوی چین و مسابقات المپیک نوجوانان در سنگاپور را از دیگر برنامه های وزنه برداران ملی پوش کشورمان در سال آینده عنوان کرد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به برخی شایعات در خصوص حضور وی در فدراسیون وزنه برداری بیان داشت: به تخریب هایی که علیه من انجام می شود زیاد توجه نمی کنم.

وی، با اشاره به اینکه عده ای از افراد همیشه در حال انتقاد هستند اظهار داشت: عده ای در کشور ما اگر به قهرمانان ملی بها ندهند و از آنها در مناصب مدیریتی استفاده نکنند می گویند اسطوره سوزی شده است و اگر هم از آنها استفاده شود می گویند اینها جوان هستند و نمی توانند کار کنند.

رضا زاده گفت: بنده 17 سال در رشته وزنه برداری فعالیت کرده ام که 15 سال از آن اختصاص دارد به حضور در اردوهای تیم ملی، که در این ایام نیز توانستم 13 سال به صورت پیاپی برای کشورمان مدال های آسیایی، بین المللی و المپیک کسب کنم.

وی افزود: بعد از دوران قهرمانی، مسوولان ورزش کشور از من خواستند که در فدراسیون وزنه برداری قبول مسوولیت کنم و من هم معتقد هستم کسانی که در رشته های ورزشی خاص فعالیت کرده اند بهتر می توانند مدیریت کنند.

رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران، همچنین اهداف سفر خود به استان های مختلف کشور را بررسی وضعیت رشته وزنه برداری در آن استان ها عنوان کرد و هرگونه سفر تبلیغاتی به نفع خود را تکذیب کرد.