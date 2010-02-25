فدراسیون نگاه ویژه ای برای توسعه ورزنه برداری در آذربایجان غربی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسین رضازاده عصر پنجشنبه در نشست مجمع عمومی و عادی هئیت ورزنه برداری استان با تقدیر از اقدامات اداره مل تربیت بدنی استان در جهت توسعه ورزش وزنه برداری در استان بیان داشت: ورزش وزنه برداری در استان تحولات شگرفی در تمامی زمینه های عمرانی، فنی و تعداد ورزشکاران و کسب عناوین برتر در سراسر کشور داشته است.

وی گفت: در سالهای اخیر با حمایت ویژه سازمان تربیت بدنی کشور و با تزریق اعتبارات و امکانات ویژه ایران توانسته به جایگاه واقعی خود در این رشته دست یابد و پیش بینی می شود مسابقات المپیک نوجوانان در سنگاپور که مردادماه سال گذشته برگزار می شود بتوانیم به مدال زیادی دست یابیم.

رضازاده توجه به ورزش دانش آموزی را از اولویت های این فدراسیون در سال آتی عنوان کرد و گفت: در این راستا با هدف شناسایی استعدادهای موجود وزنه برداری در کشور اعتبارات و امکانات مناسبی به شهرستانها ترزیق خواهد شد.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی هم در این نشست با اشاره به پتانسیل های بالای استان در رشته وزنه برداری گفت: بروز و ظهور قهرمانان جهانی آسیایی در تاریخ ورزش این استان نشان از این ویژگی است.

علی ملااحمدی توسعه ورزش وزنه برداری در شهرستانها را از رویکردهای اداره کل در سالهای آتی عنوان کرد و اظهارداشت: توسعه وزنه برداری در استان نیازمند جذب اسپانسر و تقویت زیرساخت های این رشته ورزشی است.

وی گفت: سال جاری به دلیل توجه به ورزش 12 مدال جهانی و 15 مدال آسیایی توسط ورزشکاران استان کسب شده است.

