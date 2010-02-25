سیا از سازمانهای مخالف ایران حمایت می کند/ مناس؛ جایزه آمریکا به ریگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی عبدالمالک ریگی در بخشی ازاعترافات خود اظهار داشت: در دیدار با عوامل سازمان جاسوسی سیا در دوبی به وی قول حمایت همه جانبه و در اختیار گذاردن پایگاهی با تسلیحات نظامی در نزدیک منطقه داده شده بود.

وی افزود: این پایگاه قرار بود در "مناس" در نزدیکی بیشکک واقع در ازبکستان برپا شود.

سرکرده گروهک تروریستی جندالله، در ادامه این اعتراف با بیان اینکه عوامل آمریکایی در دوبی به صراحت به وی گفته اند اکنون موضوع، موضوع ایران است، گفت: آمریکایی ها به وی گفته اند اکنون موضوع بر سر طالبان و شبکه القاعده نیست، چرا که ایران راه خود را می رود.

ریگی اعتراف کرد: عوامل آمریکایی به وی گفته اند سران سیا در نظر دارند از تمامی سازمان های مخالف با ایران البته نه از هر سازمانی حمایت کنند. وی گفت منظور آمریکا سازمان هایی بود که توانایی به چالش کشیدن ایران را داشته باشند، چرا که حمله نظامی آمریکا به ایران دشوار است.

وی در پایان عنوان کرد: سیا گروه جندالله را مستعد چنین حمایتی شناخته است.

